El Consejo de Seguridad de la ONU exige el fin de los asentamientos israelíes tras la abstención de EEUU

El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó este viernes una resolución que condena la política israelí de asentamientos ilegales en territorio palestino y exige su cese "inmediato" y "completo".

Estados Unidos, tras haber vetado en 2011 una resolución similar, se abstuvo y permitió que el texto saliese adelante con el respaldo del resto de miembros del Consejo de Seguridad.

La postura estadounidense supone un paso importante por parte del presidente saliente, Barack Obama, que en los últimos meses ha endurecido el tono contra los asentamientos.

Su sucesor, Donald Trump, había pedido a Obama que vetase la resolución e intercedió con éxito ante Egipto, el impulsor original del texto, para que pospusiese la votación. Trump ha elegido como embajador en Israel a un ultra que ha financiado los asentamientos en Cisjordania.

La respuesta del presidente electo de EEUU no se ha hecho esperar: "Sobre la ONU, las cosas van a ser diferentes tras el 20 de enero", aseguró en un mensaje a través de Twitter en referencia a su toma de posesión del cargo.

As to the U.N., things will be different after Jan. 20th.