Trump pedirá un aumento del gasto en Defensa de 54.000 millones de dólares

El presidente de EEUU, Donald Trump, pedirá un aumento de 54.000 millones de dólares en el gasto en Defensa y Seguridad para el nuevo año fiscal, que comienza el próximo octubre, dentro de un plan presupuestario que reducirá recursos para el Departamento de Estado.

Trump anticipó el lunes que solicitará un incremento "histórico" en el gasto en Defensa, que el Gobierno ha cifrado en unos 54.000 millones de dólares –cerca de un 10% más que el anterior–, en su presupuesto para el año fiscal 2018 que entregará al Congreso en marzo.

Altos cargos de la Oficina de Presupuesto de la Casa Blanca adelantaron bajo anonimato en una conferencia telefónica que habrá incrementos de recursos para Seguridad y Defensa, y una "gran reducción" en el gasto en ayuda a terceros países.

Trump prometió "hacer más con menos" y agregó que es necesario que Estados Unidos "comience a ganar guerras de nuevo".

El Gobierno de Trump prevé mandar el lunes a todas las agencias federales sus metas de gasto para el nuevo año fiscal, con el objetivo de que cada una de ellas elabore sus planes para enviar el borrador presupuestario al Congreso durante el mes de marzo.

Fuentes de la Casa Blanca precisaron que los 54.000 millones de dólares adicionales solicitados para Defensa se tendrán que compensar con recortes en "la mayoría" del resto de las agencias federales y en programas de "baja prioridad".

Eso se concretará en una "gran reducción" en el gasto en ayuda y cooperación con terceros países, que depende del Departamento de Estado.

La semana pasada, en un discurso ante la Conferencia anual de Acción Política Conservadora (CPAC), Trump ya prometió que EEUU volverá a "ganar" e imponer su poderío militar gracias a un gran aumento del gasto en defensa.

Con el gasto en Defensa en el último año de la Administración de Obama, EEUU suponía casi la mitad del gasto militar de todo el mundo.

This map shows how enormous US military spending really is https://t.co/vR73ClN2b6 pic.twitter.com/ESclRPwoiW