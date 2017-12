Trump llama "corrupto" al FBI por usar un dossier sobre su conexión con Rusia

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha llamado este martes "corrupto" al FBI por haber utilizado un dossier pagado parcialmente por el equipo de campaña de la candidata demócrata en las elecciones presidenciales de 2016, Hillary Clinton, para indagar en su supuesta conexión con Rusia.

"¡Ellos utilizaron este montón de basura de la deshonesta Hillary como la base para ir contra la Campaña de Trump!", ha afirmado el presidente en su cuenta de la red social Twitter.

WOW, @foxandfrlends “Dossier is bogus. Clinton Campaign, DNC funded Dossier. FBI CANNOT (after all of this time) VERIFY CLAIMS IN DOSSIER OF RUSSIA/TRUMP COLLUSION. FBI TAINTED.” And they used this Crooked Hillary pile of garbage as the basis for going after the Trump Campaign!