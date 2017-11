Ramón Ruiz apuesta por el "consenso y la unidad" para tratar de volver a la primera línea política

El exconsejero Ramón Ruiz ha presentado este martes su candidatura a la Secretaría General del PSOE de Santander en la que apuesta por el "consenso" cuando el partido "no está en el mejor momento de unidad", tal y como ha reconocido. H a dado a conocer a los 25 integrantes de su equipo, quienes "no forman parte ni de un bando, ni de otro", ha recalcado. "Están representadas personas que avalaron a Eva (Díaz Tezanos), a Pablo (Zuloaga) y que no avalaron a ninguno de los dos", ha explicado.

A penas dos meses después de que la nueva Ejecutiva del PSOE autonómico le cesara de su cargo de consejero -ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo con la propia dirección saliente-, Ruiz no ha querido perder la oportunidad de mantenerse en la primera línea de la política presentando su candidatura a las primarias municipales de Santander.

El que ha sido mano derecha de la vicepresidenta del Gobierno, Eva Díaz Tezanos, -que perdió la Secretaría General del partido a nivel autonómico en las urnas- ha garantizado un proyecto "progresista y de izquierdas" para Santander, con la aspiración de "gobernar nuestra ciudad". Además, ha valorado positivamente el trabajo de la actual agrupación, pero ha recalcado que "es mejorable" puesto que "le faltan alianzas e implicación sólida con los movimientos sociales".

Ruiz disputará la Secretaría General del PSOE al actual líder de la agrupación, Pedro Casares, -afín al recién elegido secretario autonómico, Pablo Zuloaga-, en unas primarias que se celebraran este sábado y a las que están llamados a votar alrededor de 600 militantes.

Ruiz ha desvelado que "estuvo esperando una llamada" del secretario general del partido en Santander para entrar en "una lista de consenso", ya que, según ha afirmado, "en otras agrupaciones sí se ha producido", pero que "finalmente no llegó". Como consecuencia de ello, decidió gastar su última bala para ostentar un cargo de peso en política presentando su propia lista, decisión que comunicó a Zuloaga el pasado miércoles.

A pesar de reconocer la falta de unidad actual en el partido, ha defendido que dos candidaturas "demuestran la democracia interna del PSOE", siempre que se haga "con respeto a los compañeros y desde propuestas de mejora y de avance". "Es un proyecto colectivo que representa a todos", ha remarcado.

En este sentido, ha hecho hincapié en que el PSOE de Santander necesita "fomentar la participación activa de los militantes". "Queremos un PSOE útil, auténtico, con valores, en el que tenga voz la sociedad civil y al que los vecinos puedan comunicar sus inquietudes con participación a diario gracias a un partido trabajando a tiempo completo en los barrios y en las calles", ha explicado.

Por otro lado, ha subrayado que su proyecto de ciudad, en el que "empezará a trabajar en enero", pasa por "un plan estratégico para Santander, participativo y hecho entre todos, que permita crear empleo, reforzar los servicios públicos y hacer una ciudad más sostenible, equitativa y moderna".

"Candidatura plural"

Ruiz ha destacado que los 25 miembros de su candidatura son "gente honrada, buenos profesionales y socialistas comprometidos que trabajan por el bien común". Pretenden un PSOE "plural y diverso, que avance hacia la transformación social que necesita esta ciudad", ha resaltado.

El exconsejero pretende "ampliar la militancia con nuevas incorporaciones de jóvenes", así como "de los que se fueron". El aspirante a la presidencia es Roberto Pellón, quien ha incidido en la "aspiración" socialista de gobernar Santander con una política de "solidaridad y de progreso", que mejore la calidad de vida de los vecinos.

Pellón ha explicado que para conseguir ese reto es necesario que los ciudadanos vean al PSOE como "el principal referente de la izquierda en Santander", algo que su candidatura quiere conseguir con su "compromiso" con la ciudad "y sin distracciones en otros cargos de representación orgánica".

La candidatura a la Ejecutiva Municipal Socialista de Santander que tiene como presidente a Pellón y como secretario general a Ramón Ruiz está integrada además por Jorge de Vena, Conchi Peredo, Óscar Calzada, Teresa Guerra, Isidro Cicero, Marta Domingo, José Luis Santos, Lucía Blanco, Fermín Aja, Inma Corrales, Jesús G. Barriuso, Conchi Linaza, Alonso Gutiérrez, Marta Lombardo, Juan Peña, Lucía Bueno, Ángel Ruiz del Árbol, Ana Martín, Javier Crespo, Isabel García y María Ángeles Roba. Los vocales son Aurora Hernández Y Javier Antolín.