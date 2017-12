IU hace fracasar el intento del Gobierno de implantar la lista única para euskera y castellano en la próxima OPE de Educación

No habrá una lista única para los aspirantes a docentes públicos que se examinen el próximo año. Los opositores que hagan su examen en euskera, serán corregidos por un tribunal euskaldun. Quienes opten a una plaza en castellano, verán examinados sus conocimientos por otro tribunal distinto. Además, las pruebas se realizarán en fechas distintas en función de si se desarrollan en euskera y castellano. Este sistema se ha decidido por la mayoría parlamentaria que han formado la oposición, a instancias del PSN, con el apoyo del socio del cuatripartito de Izquierda Unida. Y con la sonora oposición del resto de los grupos que sustentan al Gobierno, Geroa Bai, EH Bildu y Podemos.

Los socialistas han conseguido aprobar in extremis una ley que, de facto, impide la implantación de una lista única para opositores en euskera y castellano. La lista única había sido anunciada por la consejera de Educación, María Solana, como respuesta a una “reivindicación histórica” de la mayoría de los sindicatos con representación en Educación. La intención del Gobierno era que, al igual que ocurre en otras Comunidades Autónomas, los aspirantes a docentes de Secundaria integrasen una sola lista aunque optasen a plazas en euskera o a plazas en castellano. Un único tribunal corregiría sus exámenes y las personas que se examinaban en euskera podían optar a las plazas en este idioma o a las plazas en castellano. El 40% de las plazas ha sido reservado para euskera, previa modificación de la plantilla orgánica del Gobierno. Pero los planes del Ejecutivo se han ido al traste. Según ha reconocido la propia consejera de Educación, su departamento tendrá que convocar la próxima OPE de acuerdo a la proposición de ley socialista, con lo que la implantación de la lista única no será posible.

“Los tribunales separados por idioma y especialidad consiguen objetivar el conocimiento”, ha señalado el portavoz del PSN. “Estamos en una comunidad en el que el euskera es cooficial en la zona vascófona. Al profesorado que sabe euskera, no le sobra nada. Pero al profesorado que no sabe euskera, no le falta nada. Y lo que no me parece de recibo es que no saber euskera tenga que ser soportado como una carencia vergonzosa”, ha denunciado el socialista. “Lo que queremos es que el euskera valga lo que tiene que valer para el acceso a las plaza públicas de docentes”, ha rematado. “El 77% de las familias que matricula a sus hijos en las zonas recientemente incorporadas a la zona lingüística mixta lo hace en modelos en castellano”, ha asegurado el socialista en tono crítico con los nacionalistas.

Marisa de Simón, portavoz de IU, ha explicado por qué la coalición de izquierdas vota a favor de la proposición de ley de PSN. En primer lugar, las inseguridades legales y jurídicas que le genera la iniciativa del Gobierno, “que podría lesionar la igualdad de oportunidades”. “Desconocemos las intenciones de Educación”, ha reconocido la portavoz de IU sobre la iniciativa de sus socios de gobierno. Ante las numerosas dudas legales expresadas por IU, ha explicado su portavoz, la coalición de izquierdas apoya la instauración de tribunales diferentes para euskera en castellano y días de pruebas diferentes. “Esto garantiza que las oposiciones no sean recurridas y se celebren en la legalidad. Esto es mejor para todos”, ha resumido Marisa de Simón.