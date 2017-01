Iglesias asegura que dimitirá si Errejón logra más peso que él en la dirección de Podemos

Pablo Iglesias dimitirá si Íñigo Errejón logra más peso que él en la dirección de Podemos. No quiere seguir al frente del partido si tiene en contra al equipo dirigente.

A cuatro semanas del congreso de Vistalegre 2, cuando está cumpliendo tres años – el 17 de enero de 2014 se presentó en el Teatro del Barrio–, el partido se enfrenta a su mayor desafío: decidir cómo quiere ser. Y en eso está en juego el liderazgo de Pablo Iglesias y uno de sus principales proyectos estratégicos: la construcción de un bloque político y social en torno a Unidos Podemos.

El pasado viernes, Iglesias y Errejón dieron a conocer sus documentos políticos, y hasta el 2 de febrero, que se presentan las candidaturas –a la secretaría general y al Consejo Ciudadano Estatal–, hay margen para la transacción de documentos y para el acuerdo en torno a listas.

Dado que el único candidato a la secretaría general es Pablo Iglesias, su liderazgo se puede ver desafiado de forma indirecta: es decir, en el caso de que Errejón presente lista propia al Consejo Ciudadano Estatal y logre más apoyos que la lista de Iglesias. Si ese es el caso, Iglesias dejaría la dirección de Podemos e, incluso, el escaño. "Si no soy el más votado, no puedo ser el líder", afirma.

La marcha de Iglesias no sólo dejaría descabezado temporalmente a Podemos, sino que también dejaría sin referente principal al espacio político que representan Unidos Podemos y las confluencias, por cuya construcción apuesta también el coordinador federal de IU, Alberto Garzón, pero no tanto Errejón, que prefiere limitarlo al ámbito electoral.

Decisiones clave

En su documento, Iglesias alude a dos momentos clave de 2016: la decisión de oponerse al acuerdo entre el PSOE y Ciudadanos y la confluencia electoral con IU. En los dos casos, según escribe el secretario general de Podemos, la oposición interna dentro del equipo dirigente le llevó a convocar una consulta a las bases para dirimir la decisión: "Esas diferencias políticas que enfrentaban no solo a compañeros (sino a aparatos con amplias estructuras de profesionales liberados) pudieron salvarse en los momentos más difíciles gracias a la intervención de los inscritos que, mediante su participación en diversas consultas, determinaron dos rutas estratégicas cruciales: no apoyar el acuerdo de gobierno del PSOE con Ciudadanos y concurrir a las elecciones generales en confluencia con IU y EQUO en el conjunto del Estado (y no solo en Galicia y Cataluña)".

En relación al pacto de Pedro Sánchez y Albert Rivera, Iglesias agradece a las bases de Podemos "que cerraran el debate en el grupo dirigente gracias a una consulta que determinó el camino a seguir". Y sobre ese rumbo y el pacto con IU destaca "uno de los mandatos que asumimos al nacer: unir a las fuerzas del cambio".

De lo primero, el acuerdo entre PSOE y Ciudadanos para hacer presidente a Sánchez, no habla el documento de Errejón. De lo segundo, la confluencia con IU, el texto de Errejón afirma que "no pareció funcionar" el 26J. Para el futuro, sostiene que Podemos debe seguir siendo "un proyecto autónomo" capaz de llegar a alianzas electorales con otras fuerzas: "Sentimos una especial satisfacción por la constitución de espacios políticos diferenciados y de carácter plurinacional en los territorios con dinámicas nacionales propias como en Catalunya, País Valencia, Baleares y Galicia. Estamos seguros de que podremos llegar a nuevas alianzas electorales con fuerzas como IU en el futuro pero estos acuerdos se decidirán en función de las circunstancias por el poder soberano en Podemos, esto es, por los y las inscritas".