Mariano Rajoy reclama a la Generalitat que renuncie "a la quimera" del 1-O para "evitar males mayores"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha comparecido este miércoles en una declaración institucional en Moncloa tras la que no ha permitido preguntas tras una jornada de detenciones por el 1-O y de protestas. El presidente ha advertido "a los responsables de la Generalitat que cesen de sus actuaciones ilegales, saben que este referéndum no se puede celebrar. Nunca fue legal ni legítimo, ahora no es más que una quimera; la excusa para ahondar aún más la fractura en la sociedad catalana. Renuncien de una vez a la escalada de radicalidad y desobediencia, están a tiempo de evitar males mayores".

La amenaza no solo ha sido para los independentistas catalanes. Rajoy ha avisado de que "a quienes aprovecha el órdago independentista para organizar inestabilidad en las calles les advierto que tendrán que responder ante los españoles por su deslealtad", en clara referencia las movilizaciones de Madrid y otros puntos de España.

"España es un Estado democrático y de derecho, y tiene los mecanismos para impedir que quienes pretenden infringir las normas de nuestra democracia puedan hacerlo", ha afirmado Rajoy en su declaración leída: "Les dije que el Estado de Derecho no fallaría y que nadie vacilaría. Me refería al Gobierno de la nación, a los tribunales, a la Fiscalía, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a quienes garantizan el funcionamiento correcto de nuestra democracia, debemos reconocer su labor, están defendiendo lo derechos de todos lo españoles y la libertad de los ciudadanos frente a quienes quieren liquidarlos".

Rajoy ha añadido: "Las leyes no son una imposición arbitraria de un poder ajeno a la gente. Se aspira a derogar la Constitución española y el Estatuto de Catalunya por la puerta de atrás". El presidente ha hecho estas declaraciones el mismo día en que agentes de la Guardia Civil, por orden del juez, han detenido a 14 altos cargos y funcionarios del Govern y que Hacienda ha tomado el control de la finanzas de la Generalitat como medidas para frenar el referéndum del 1-O.

El presidente del Gobierno ha insistido: "Votar sólo es sinónimo de democracia cuando se hace con el respeto de los derechos de todos. Se vota para cambiar la ley por métodos lícitos. Tampoco es democracia votar para imponer un proyecto excluyente, se vota para tomar decisiones políticas de manera inclusiva".

"No está en juego una demanda política", ha proseguido respecto a las intenciones de los dirigentes independentistas, "sino el funcionamiento de nuestro Estado de Derecho. El Gobierno velará por que ningún ciudadano de Catalunya resulte perjudicado por esta deriva de radicalidad en su trabajo, sus empresas o sus vidas: la ley les protege y el Estado responderá de acuerdo con las garantías democráticas".

Rajoy también ha querido "agradecer" a las fuerzas políticas que se "comprometen con España, su democracia y el conjunto de los españoles. Esa unidad es imprescindible, y es el mejor respaldo para alcaldes, funcionarios y policías locales de Catalunya acosados por el simple hecho de negarse a incumplir la ley".