Maroto (PP), sobre el 8 de marzo: "No podemos apoyar una manifestación convocada por Pablo Iglesias"

"No podemos apoyar una manifestación convocada por Pablo Iglesias, es la manifestación de Podemos y lo sabe todo el mundo, creemos que la igualdad de oportunidades no se alcanza con la manifestación que quiere Pablo Iglesias, que lo que le gusta es el ruido", ha incidido este sábado antes de participar en una Convención sobre Familia y Conciliación que el PP ha celebrado en Zaragoza.

En contraposición, ha destacado que el PP, desde el Gobierno, está realizando "políticas efectivas" para impulsar la igualdad de género. "Creo que hay muchas voces que están diciendo que las mujeres que no trabajan, porque están en el paro, no pueden hacer la huelga que propone Pablo Iglesias, precisamente las mujeres que no pueden trabajan porque no tienen empleo son las que más brecha salarial sufren porque no tienen ninguna posibilidad de ingresos".

"El PP lo que va a hacer es trabajar para que la igualdad de oportunidades sea una realidad y vamos a combatir las causas de la brecha salarial, creo que la manifestación a favor de Podemos no es la solución", ha incidido.