Martínez Maillo: "Está dentro de la normalidad democrática que el presidente del Gobierno declare en la Audiencia Nacional"

La declaración del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como testigo del caso Gürtel en la Audiencia Nacional está "dentro de la normalidad democrática" para el vicesecretario general de Organización del Partido Popular, Fernando Martínez Maillo.

El dirigente del PP ha realizado estas declaraciones durante un desayuno organizado por Europa Press en Madrid. "No es el único caso en Europa en el que un presidente del Gobierno va a declarar a un tribunal. Está dentro de la normalidad democrática. No tememos nada que temer porque no tenemos nada que ocultar", ha explicado.

Martínez Maillo ha descartado que se esté diseñado "un planteamiento" para la declaración del presidente pero ya ha adelantado que "va a aportar muy poco, entre otras cosas porque va a declarar por dos campañas municipales de 2003".

A pesar de estas palabras el miembro de la dirección del PP ha calificado la decisión del tribunal de llamar a declarar al presidente como "una extrañeza por la forma en la que se produce".

El problema de la corrupción "ha afectado al PP porque hemos perdido un buen numero de voto, aunque también se debe a otros factores como la crisis o el desgaste de estar en el Gobierno, pero a lo que no estamos dispuestos es que se trate de arrinconar al PP por cinco o 10 casos de corrupción que son acciones individuales y que, por cierto, estas personas están en juicio o en la cárcel", ha resaltado Martínez Maillo.

"Bajeza política"

En una semana en la que el Partido Popular se ha volcado para recordar el 20 aniversario del asesinato por ETA del edil del PP Miguel Ángel Blanco, Martínez Maillo ha tachado de "bajeza política" y un "comportamiento reprochable, incluso como una auténtica insensibilidad desde el punto de vista humano" que una serie de Ayuntamientos gobernados por Podemos y el PSOE no quieran colocar pancartas de homenaje en recuerdo del concejal asesinado.

El vicesecretario general de Organización del PP ha subrayado que le parece lamentable que estos partidos políticos no salgan a desautorizar a sus alcaldes y concejales por impedir los actos de recuerdo por Miguel Ángel Blanco.