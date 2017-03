PSOE y Unidos Podemos reiteran su rechazo a los presupuestos de 2017

Los principales grupos de la oposición han ratificado su rechazo al proyecto de Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno ha aprobado este viernes y que remitirá al Congreso la semana que viene. PSOE y Unidos Podemos han confirmado que votarán en contra de la admisión a trámite de las cuentas para 2017. El cuarto grupo del Congreso, Ciudadanos, anunció el jueves su voto favorable. Su líder, Albert Rivera, ha reclamado a la gestoria socialista que reconsidere su posición.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha justificado la enmienda a la totalidad de su grupo en que el proyecto de presupuyestos no contribuye a que el crecimiento "llegue a la mayoría" ni sirve para que los "perdedores de la crisis" se empiecen a recuperar.

Hernando ha asegurado que con estas cuentas públicas, 12 millones de personas van a perder poder adquisitivo, como los pensionistas -un 10% menos en los próximos cinco años- o los empleados públicos, y además también bajará la cobertura por desempleo.

También critica el portavoz socialista que el peso de la educación y la sanidad públicas, en términos porcentuales sobre el Producto Interior Bruto (PIB), vaya a disminuir.

Desde Unidos Podemos también se rechaza el proyecto. Su portavoz en la Comisión de Presupuestos del Congreso, Segundo González, lo ha calificado de un mero "parche" con medidas "cosméticas" que no solucionan la "brecha social" abierta en los años de la crisis. "No ha lugar para ningún tipo de triunfalismo", ha dicho González en una rueda de prensa en la que ha reclamado que las cuentas públicas se hagan "con la gente dentro", por lo que su partido presentará una enmienda a la totalidad de devolución.

A su juicio, las medidas "cosméticas" que recoge el proyecto aprobado hoy en el Consejo de Ministros apenas son capaces de "maquillar" la "década perdida" para las familias españolas.

El coordinador federal de IU y portavoz en la comisión de Hacienda, Alberto Garzón, ha criticado que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, esté "orgulloso" de la bajada de impuestos contemplada en los Presupuestos de 2017 cuando ello, a su juicio, "aumenta la desigualdad". Garzón ha asegurado que se trata de unas cuentas públicas "continuistas" y que consolidan las políticas económicas del PP de los últimos años.

Para el diputado, el Ejecutivo mantiene la "fragmentación" del mercado laboral y trata de solucionar los problemas de la economía por la vía de la reducción del gasto. "Es un techo de gasto cada vez más chiquitito y donde cabe menos gente", ha denunciado Garzón, que ha confirmado que a la vista de los primeros datos del proyecto el grupo parlamentario de Unidos Podemos, en que el está integrado IU, presentará una enmienda a la totalidad de devolución en el Congreso.

Rivera busca el sí del PSOE

Ciudadanos es el único de los grandes grupos nacionales que apoya las cuentas del Gobierno de Mariano Rajoy. Su líder, Albert Rivera, ha pedido al presidente de la gestora del PSOE y del Principado de Asturias, Javier Fernández, que los diputados socialistas permitan "sacar adelante" los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Rivera ya anunció el jueves el apoyo de su grupo a las cuentas del Gobierno, aunque el PP todavía necesita buscar apoyos para sacarlas adelante.

"Lo que le pido no es que se sume ya al acuerdo Ciudadanos-PP, sino que nos permita sacarlos adelante. Ya que el PSOE no se moja y no quiere negociar los presupuestos, por lo menos que permita que salgan", ha declarado en Oviedo a los periodistas tras el encuentro de más de hora y media que ha mantenido con Javier Fernández en la sede de Presidencia.