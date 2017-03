Pablo Iglesias pone en duda "la historia de éxito de la UE" y apuesta por más soberanía para superar la crisis

Pablo Iglesias ha puesto en duda este miércoles uno de los dogmas de los políticos españoles: los éxitos de la Unión Europea. El líder de Unidos Podemos ha criticado las conclusiones del Consejo Europeo celebrado la semana pasada y que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha expuesto esta mañana en el Congreso de los Diputados. "La salida de la crisis europea pasará por dotar de significado a la palabra soberanía", ha asegurado Iglesias, que ha defendido el carácter "europeísta" de su grupo.

El secretario general de Podemos ha rechazado "la historia de éxito de la UE" que, en su opinión, se vende a los ciudadanos europeos a la vez que uno de los países fundadores del proyecto, Reino Unido, ha apostado por abandonarlo y cuando los jefes de Estado y de Gobierno han apostado por una "Europa de dos velocidades" como solución a la crisis que atraviesa la UE.

"Ya nadie habla de derechos soiciales. Se habla de defensa y seguridad y de migraciones. No sé si este balance es el mejor éxito", ha arrancado Pablo Iglesias su primera réplica al presidente del Gobierno. El líder de Podemos ha hecho un breve repaso a la historia de la UE y ha marcado el punto de inflexión del proyecto europeo en la firma del Tratado de Maastricht.

"Había ‌un interés común por la prosperidad. Un consenso del antifascismo tras la II Guerra Mundial que se manifestó en una generación de constituciones que establecían que los derechos sociales eran la base para sostener la democracia", ha rememorado Iglesias. Después, ha proseguido, llegó "la contrarrevolución neoliberal que se constitucionalizó en Maastrich, que constituicionaliza el dominio de Europa por parte de Alemania".

Iglesias le ha lanzado a Rajoy varias preguntas sobre esa "historia de éxitos" de la UE. "¿La Constitución Europea es un éxito?", ha inquirido el líder de Unidos Podemos, quien ha recordado que el texto "fue rechazado" en referéndum "y tuvo que ser aprobado por atrás en el Pacto de Lisboa". "¿Es un éxito, cuando cada vez que permiten votar a los europeos dicen que no les gusta?", ha insistido.

"¿No deberían ser menos triunfalistas y hacer autocrítica sobre su postura, la del PSOE y de los sindicatos, sobre Maastricht?", ha proseguido. España se comprometió a acoger 18.000 refugiados. tenemos 150. "¿Cómo vamos a cumplir nuestro compromiso con los Derechos Humanos?", ha apuntado.

Iglesias también ha inquirido a Rajoy sobre el supuesto informe realizado por el Gobierno que analiza el impacto del Brexit en la economía española: "¿Implicará más recortes? ¿Qué va a hacer usted para que Ceuta y Melilla no pierdan dinero? ¿Qué medidas hay para que España no pierda ingresos?". Iglesias ha recordado que Podemos fue el único partido que hizo campaña por el remain en Reino Unido: "Lecciones de europeístas no nos van a dar, pero la UE no es una historia de éxito".

El secretario general de Podemos ha hecho una apuesta por la recuperación de "soberanía" como receta contra la crisis de Europa. Primero para dejar de depender de EE UU y de la Administración Trump. "La defensa europea se basa en la OTAN. Trump dice que sale muy cara. Nosotros decimos que Europa necesita su propio sistema. ¿Cuál es su proyecto de defensa? ¿Cree que la OTAN sirve incluso con Trump para defender a los ciudadanos europeos?", ha cuestionado.

Iglesias ha continuado: "En la UE nuestra patria, España, tiene intereses distintos a los alemanes. Ese es el ejemplo del fracaso de la UE", ha apuntado para rematar con una última pregunta al presidente del Gobierno: "La salida de la crisis pasará por dotar de significado a la palabra soberanía. ¿Qué significa para usted la palabra soberanía?".

En Comú y En Marea piden políticas sociales

Iglesias ha repartido su tiempo con los demás portavoces del grupo confederal. El líder de IU, Alberto Garzón, no ha tomado esta vez la palabra, pero sí lo han hecho desde En Comú y desde En Marea.

El diputado Josep Vendrell ha señalado la "creciente desafección hacia las políticas que emanan de Bruselas, Frankfurt Berlín o Madrid" donde "no se hacen políticas que protejan a la gente ante la avaricia de los mercados"

"Las actuales generaciones de jóvenes vivien peor que sus padres. No hay una sola palabra sobre pobreza, desigualdad o exclusión en las conclusiones. ¿Dónde está la pata social de la UE?", se ha cuestionado el diputado catalán.

Antón Gómez-Reino, por su parte, ha apuntado que "es momento de repensar Europa como un proyecto para las mayorías" cuya base debe ser "más democracia, más derechos humanos y más derechos sociales".



"No le voy a decir 'váyase señor Rajoy'. Le voy a decir que cumpla nuestros compromisos como país. Que no ampare la corrupción. Que sea usted responsable. Que no nos avergüencen. Y que, si no sabe o no puede, 'váyase Señor Rajoy", ha zanjado el portavoz gallego.