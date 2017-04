Pablo Iglesias reivindica "un Estado plurinacional con un proyecto de país asociado a la justicia social y a la soberanía popular"

Este sábado ha nacido un nuevo partido en Catalunya, Un País en Comú. Un partido que apuesta por la soberanía compartida de Catalunya. En la misma línea, el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, publicaba este sábado en un artículo en Público.es en el que reivindica "un Estado plurinacional con un proyecto de país asociado a la justicia social y a la soberanía popular".

Iglesias entra de lleno en un debate con doble aproximación: qué respuesta dar ante un asunto fundamental que atraviesa de forma transversal la sociedad catalana –el estatus de Catalunya, dentro o fuera de España–; y cómo abordarlo desde el Estado.

Iglesias reconoce en el texto que "uno de los grandes problemas de nuestros viejos estadistas a la hora de pensar el Estado en España ha sido la cuestión (pluri)nacional. Y nadie negará que la expresión más completa y evidente de este problema ha sido la dificultad para pensar la articulación de Catalunya en el Estado".

"Lo curioso", continúa Iglesias, "es que los conservadores españoles siempre han identificado al Estado con la Monarquía y con las dictaduras, no con ninguna idea de país. Para nuestros conservadores el Estado, incluso en condiciones más o menos democráticas, siempre fue el régimen monárquico".

El secretario general de Podemos reflexiona, además, sobre las consecuencias en los tableros políticos de la crisis económica: "En los últimos 10 años, al tiempo que la crisis económica ha puesto en cuestión la viabilidad del proyecto de la Unión Europea tal y como hemos conocido, en España la estabilidad de nuestro régimen político se rompió por dos flancos; el que abrió el 15M y que tuvo como principal traducción electoral a Podemos y las confluencias y el que abrió el proceso soberanista en Catalunya".



"A lo que se enfrentan España y Catalunya hoy", sostiene Iglesias, "es a la realidad de su historia, de sus relaciones y de la ausencia, por parte de los partidos políticos tradicionales, de propuestas políticas de Estado que vayan más allá de la independencia por un lado y del inmovilismo, por otro. [...] Desde entonces, cada vez que en España ha emergido una crisis de régimen, Catalunya ha aparecido como una de las referencias claves de esa crisis".

Iglesias reconoce que "Catalunya ha sido siempre una pieza clave del cambio político en España" y que "la crisis en Catalunya es la prueba de que es necesario pensar en nuevas fórmulas para afrontar la plurinacionalidad de España".

¿Y eso qué significa para el secretario general de Podemos? "Pensar el Estado pensando en España supone asumir el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro en referéndum y, a partir de ahí, discutir en Catalunya y España un modelo de Estado plurinacional que no solo reconozca a Catalunya como nación, sino que apueste por una configuración estatal que asuma de una vez la realidad plurinacional de nuestra patria y pueda articularse también mediante dispositivos administrativos nuevos con un proyecto de país asociado a la justicia social y a la soberanía popular. Pensando en eso, las fuerzas políticas catalanas hermanas de Podemos han hablado de república catalana en España. A mi me parece que debemos ir más allá. Quizá el espíritu republicano deba dejar de ser una nostalgia asociada a símbolos del siglo XX y transformarse en un impulso constituyente. Ese impulso late en España desde el 15M. Quizá el espíritu republicano no sólo sirva para pensar Catalunya, sino que también nos dé algunas claves para pensar, como estadistas, una nueva España social y plurinacional".

Las reflexiones de Iglesias han coincidido con el alumbramiento del nuevo partido catalán, Un País en Comú, fruto de la confluencia entre En Comú, ICV, EUiA y activistas independientes.

Iglesias ha saludado su nacimiento con un vídeo proyectado en la asamblea fundacional, al que ha acudido el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, quien ha sido recibido al grito de "unidad, unidad".

En el vídeo, Iglesias recuerda L'Estaca, himno de Lluís Llach cantado por Podemos tanto en el primer Vistalegre como en el segundo. "Supimos cantar si estirem tots ella caurà i molt de temps no pot durar", dice en el vídeo: "Si tiramos todos caerá, no puede durar mucho tiempo".

Y también muestra su "fraternidad" con el nuevo partido: "Hemos demostrado que unidos podemos soñar, ganar y transformar. No tengo duda de que seguiremos caminando juntos, gracias a ese espíritu constituyente que nos llevó a la unidad, al encuentro y la fraternidad, que son los ingredientes del cambio. En Catalunya ese cambio se escribe con tres palabras: en comú podem [en común podemos, en castellano, el nombre de la candidatura de las generales que ganó en Catalunya el 20D y el 26J]".