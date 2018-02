Rajoy vuelve a anunciar una medida de conciliación laboral que ya prometió en 2016

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha asegurado en la Convención Nacional del PP sobre Familia y Conciliación que este es "un buen momento" para proponer la firma de un pacto nacional por la conciliación y la racionalización de horarios y ha propuesto que la jornada laboral acabe a las 18.00. Es el mismo planteamiento que realizó hace ya casi dos años, en abril de 2016.

Entonces, antes de las elecciones del 26J, Rajoy prometió consensuar un acuerdo "para lograr una jornada laboral que con carácter general finalice a las 18.00 horas" para no quedarse "descolgados de Europa". Prácticamente las mismas palabras que ha repetido este sábado: "Ya lo he dicho alguna vez y lo reitero aquí. Soy partidario de que la jornada laboral en España con carácter general acabe a las 18.00 de la tarde, como sucede en otros países de nuestro entorno". En 2016 propuso también cambiar el huso horario para que la Península tuviera el mismo que Canarias, Portugal o Reino Unido.

Soy partidario de que la jornada laboral en España, con carácter general, acabe a las 18:00h. Es buen momento para acordar y firmar un Pacto Nacional por la Conciliación y la Racionalización de Horarios. #EspañaConcilia pic.twitter.com/v29qnzmVHX — Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 24 de febrero de 2018

Según ha afirmado este sábado, los partidos y actores sociales deben ponerse de acuerdo "en un asunto primordial" porque "no se puede imponer desde el Gobierno". Todas las medidas que se acuerden deben cristalizar en un Plan Integral de Conciliación.

"Hemos salvado el Estado de Bienestar"

El presidente del Gobierno de España, Mariano Rajoy, ha afirmado asimismo que los populares deben sentirse "orgullosos de haber salvado el Estado del Bienestar", ha defendido las políticas económicas para salir de la crisis y ha emplazado a firmar un acuerdo sobre conciliación y racionalización de horarios.

"Somos el partido de todos los españoles, el primer partido de España y el que mejor representa a los ciudadanos, el que más responsabilidades tiene y actúa con mayor responsabilidad, lo cual es muy importante", ha continuado Rajoy.

Los populares "gobernamos en más sitios y lo hacemos mejor, trabajamos para todos y no hacemos distingos porque creemos en las personas, en su autonomía y libertad". Ha defendido a la familia como la institución más antigua y "la más actual, flexible y sólida, la que más capacidad tienen de adaptarse a los cambios". "No entiendo que algunos hagan bandera de ir contra las familias, quizá creen que tienen que hacerlo por motivos ideológicos", ha considerado el presidente.

Mariano Rajoy ha contrapuesto sus políticas económicas a las de los socialistas al afirmar que el PP llegó al Gobierno de España en 2011, "en medio de la mayor crisis económica, provocada por la irresponsabilidad y las malas políticas económicas de algunos, que ahora prometen el oro y el moro", una crisis que ha perjudicado a muchas familias "a las que ahora les va un poco mejor que antes, y de eso sí somos responsables" porque "le hemos dado la vuelta a la situación gracias al esfuerzo de toda la sociedad española y el liderazgo de una buena política económica". Así, "hemos superado la peor crisis de nuestra historia reciente", en la que se puso "en riesgo" el Estado del Bienestar.

Tras afirmar que "no hay política social ninguna sin una buena política económica", ha desconfiado "mucho" de "los que hacen propuestas sin explicar cómo las van a pagar" porque "son cheques sin fondos", en alusión expresa a "sus promesas de pensiones, de renta mínima universal, de vivienda gratuita para todos" y ha insistido en que la crisis se debió a "la irresponsabilidad de algunos que prometían lo que no podían prometer y no cumplían lo que no podían cumplir".