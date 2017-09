Rajoy seguirá en Moncloa el 1-O mientras que la cúpula del PP estará en Génova el domingo

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, seguirá este domingo en Moncloa con sus colaboradores el intento de referéndum que quieren celebrar los independentistas, mientras que la cúpula del Partido Popular estará en Génova. Eso sí, en el PP quieren dar protagonismo al presidente del PPC, Xavier García-Albiol, que reunirá a los cargos del PP catalán en un hotel y hará valoraciones del transcurso de la jornada, han informado fuentes de la formación.

Por lo pronto, el jefe del Ejecutivo ya ha confirmado que no asistirá a la cumbre europea de jefes de Estado y de Gobierno que se celebra este jueves y viernes en Tallín (Estonia) para centrarse en la situación política que se vive en España.

Tanto en el Gobierno como el PP dan por hecho que este domingo no habrá referéndum, pero admiten que los independentistas intentarán organizar una votación en las calles o en las plazas, algo que, según recalcan, no será de ninguna manera un referéndum porque no cumple con las mínimas garantías democráticas.

MAILLO CON LOS VICESECRETARIOS EN GÉNOVA

La cúpula del PP prevé seguir la jornada del 1-O desde la sede nacional del partido en la madrileña calle Génova. Allí estarán el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maillo, y los vicesecretarios generales del partido, según han señalado a Europa Press fuentes del partido.

Por su parte, el PP catalán que dirige Albiol reunirá a los suyos en un hotel en Cataluña y, desde allí tienen previsto hacer valoraciones. Un día antes, también celebrará un acto en Badalona para apelar a la defensa de la legalidad ante el intento de referéndum.

DAR UN PASO ATRÁS

Cargos del Gobierno y del PP han emplazado estos días al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a que vuelva a la legalidad y desconvoque el referéndum del 1 de octubre, que ha sido suspendido por el Tribunal Constitucional. La vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha pedido este martes al Gobierno catalán que vuelva a la legalidad en vez de seguir la "hoja de ruta" que quiere marcar la CUP con una declaración unilateral de independencia. Según ha dicho, no es "bueno" para "nadie" seguir la estrategia de los "más radicales y los más fanáticos".

También desde la dirección nacional del PP han expresado este martes su deseo de que Puigdemont dé un paso atrás. "Aunque el daño es irreparable, ojalá antes del domingo se echen atrás, pongan el freno y rectifiquen", ha manifestado Maillo en su cuenta de Twitter.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, ha asegurado que espera que "la cordura" vuelva al Gobierno catalán y reconozca que el referéndum previsto para el 1 de octubre "no se puede celebrar ni logística ni legalmente. A su juicio, deben reconocer que han "fracasado" porque "nadie" les apoya.

"Creo que lo mejor es que reconozcan que han fracasado y den paso a un nuevo momento en el que la legitimidad del Gobierno catalán tiene que estar apoyada o en unas elecciones o por lo menos en abandonar la confrontación y la ilegalidad", ha declarado Casado, tras asistir a la II Asamblea Madrid Foro Empresarial.