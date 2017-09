Rajoy: "El referéndum es un absurdo y una estafa a la democracia"

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado que actuarán "con proporcionalidad y con firmeza" ante el desafío secesionista en Catalunya. El presidente del Gobierno ha señalado que su "obligación es cumplir y hacer cumplir la ley. Vamos a preservar la unidad de España y el respeto a la Constitución. Aquí la ley se cumple y la ley es igual para todos. Todos los cargos públicos hemos jurado hacer cumplir la Constitución, incluido en Cataluña. Todo esto es un absurdo y una estafa a la democracia".

Rajoy ha hecho estas declaraciones durante su discurso en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular que ha tenido lugar este lunes, donde ha establecido como prioridades del partido para el nuevo curso político las elecciones municipales, autonómicas y europeas de 2019, la recuperación económica y el reto independentista de Catalunya y llegar a un consenso con el PSOE para la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica.

Ante la posible aprobación de la Ley catalana de referéndum esta semana, el presidente la ha calificado como "un nuevo disparate" porque "quieren aprobar una ley ilegal, convocar un referéndum ilegal, quieren quitar el derecho de debate a la oposición y quieren saltarse todos los trámites ilegales que tienen todos los Parlamentos decentes de este mundo. La ley del referéndum no va a en el orden del día del pleno de esta semana. No hay tiempo para aprobarla y si lo hacen, es ilegal".

La "huida hacia delante" del proceso soberanista catalán "solo ha servido para dividir como nunca a los ciudadanos de Cataluña", según el presidente del Gobierno, que ha tachado como "disparate" que el Ejecutivo catalán permita que las CUP lideren el proceso independentista asi como que cedieran cuando les pidieron la cabeza de Artur Mas.

Frente a las peticiones de diálogo que se han lanzado desde el PSOE y otros partidos políticos, Rajoy ha recordado que "quienes promueven todo esto no quisieron dialogar. Esa es la verdad. Su referéndum no era negociable, nunca lo fue. O se decía sí o se decía no. Conviene recordarlo. Sabían que no iba a autorizar el referéndum. Porque no quería y porque no podía. Sabían que iba contra la ley y que nadie les iba a apoyar en Europa y en ningún otro país del mundo".

El presidente ha dudado de la "salud moral" de los independentistas al recordar que fueron a la manifestación tras los atentados de Barcelona y Cambrils a respaldar sus reivindicaciones en lugar de apoyar a las víctimas.

Antes de la intervención de Rajoy, la vicepresidenta del Ejecutivo, Soraya Saénz de Santamaría, ha asegurado que "las autoridades correspondientes se encargarían de impedir que se pusieran las urnas", en caso de que la Generalitat catalana las tuviera, como anunció el presidente Carles Puigdemont el pasado domingo en una entrevista en La Vanguardia.

Sáenz de Santamaría no ha concretado las medida para evitar que las urnas salgan la calle el 1-0. " Un Gobierno no anuncia, un Gobierno actúa. Pero no le voy a contar a Puigdemont lo que voy a hacer para retirarle las urnas. Es mejor que la estrategia quede a buen recaudo", ha señalado.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha pedido que "haya elecciones autonómicas ya" en Cataluña ante los desvaríos secesionistas.

Elecciones en 2019

Rajoy también ha hecho una petición a las direcciones locales, regionales y nacional del PP ante el reto de las elecciones autonómicas, municipales y europeas que tendrán lugar en 2019. El líder de los conservadores hizo un especial llamamiento de los cuadros de mando regionales y locales ante las disensiones que se han dado tras los congresos regionales y provinciales.

"Pido la máxima dedicación y esfuerzo a esos niveles, que se utilice a todos los miembros del partido, que se esté con la gente y que se piense desde ya en los candidatos", ha reiterado.

Entre los objetivos fundamentales que ha marcado para el PP están "fortalecer el partido, mantener unidad y cohesión en el mensaje, estar presente en la sociedad y mejorar estructura del partido a nivel regional y local".

Nuevo modelo de financiación autonómica

Rajoy ha anunciado también que supedita el nuevo modelo de financiación autónomica a un acuerdo con el PSOE. El presidente del Gobierno ha recordado que el modelo actual fue aprobado por los socialistas en 2009 con el voto en contra de los populares. "El PP ni puede ni quiere hacerlo en solitario, quiere hacerlo con los votos del PSOE. Pedimos que no se juegue con esto", ha puntualizado.

El anuncio de posibles manifestaciones reivindicativas por la financiación autonómica ha hecho que el líder del PP haga un llamamiento a la negociación ante "la tentación con fines políticos de los que decidan convocar manifestaciones. En lugar de convocar manifestaciones, siéntense a hablar".

Objetivo económico: Empleo y control del gasto

Rajoy ha reducido el impacto del pésimo dato del paro en agosto tras recordar que en lo que va de año se han creado 600.000 empleos. Aunque la creación de empleo sigue siendo el objetivo principal del Gobierno en el ámbito económico, el presidente ha insistido en la necesidad de contener el déficit.

"Las cosas van mejor pero hay que perseverar en las reformas. Hay que mantener el control del gasto. Estamos gastando más de lo que ingresamos. Queda mucho por hacer. El mayor peligro de la economía española es jugar al pan para hoy y hambre para mañana. No debemos equivocarnos en los básico, alegrías las justas", ha concluido Rajoy.

Además, ha recordado que se iniciarán las negociaciones para la aprobación de los presupuestos de 2018, una vez que se ha aprobado el techo de gasto, con la premisa de negociar con todas las formaciones políticas y alcanzar un acuerdo como el que se fraguó con las cuentas de 2017, que obtuvieron el apoyo de Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria, Nueva Canarias, UPN y Foro Asturias. "Ya hemos aprobado el techo de gasto y ahora toca aprobar los Presuuestos. Queremos hablar, lo haremos con todos. Creo que cumplimos con los compromisos de quienes nos dieron su apoyo", ha reseñado.

En este sentido, también ha solicitado un esfuerzo al conjunto de las fuerzas políticas para alcanzar un acuerdo para la reforma de las pensiones que permita garantizar las prestaciones para las próximas décadas.