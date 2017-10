Sabriá (ERC) dice que "la independencia está declarada y firmada", pero la "voluntad es dar una oportunidad al diálogo"

El portavoz de ERC, Sergi Sabriá, ha considerado que se debe "dejar claro que la independencia está declarada y firmada" e insistir en que la "voluntad" es "dar una oportunidad al diálogo", aunque "al otro lado nunca hay nadie", y que las propuestas de mediación "son serias". En este sentido, ha afirmado que "sería mejor para el Estado, para Rajoy y para Cataluña poder sentarse en una mesa" y que sea "cuanto antes" ya que "es el sitio donde vamos a acabar".

En una entrevista concedida a Onda Vasca, recogida por Europa Press, ha manifestado que "para nosotros está clarísimamente declarada" la independencia en Cataluña, aunque "a la vez nos pedían, sobre todo, desde ámbito internacional que era bueno suspenderla y darnos un tiempo para el diálogo".

En este sentido, preguntado sobre qué debería responder el president Carles Puigdemont al requerimiento remitido por el Gobierno central, ha señalado que se tendría que responder que "la independencia está declarada, que existe la declaración y que está firmada por una mayoría de los representantes electos, de los diputados del Parlament, e insistir en que nuestra voluntad en este momento no es aplicarlo directamente, sino poderlo hablar".

"Y es lógico que este tiempo para el diálogo tenga un límite, no nos vamos a estar esperando para siempre", ha opinado Sabriá, que ha insistido en que, aunque "al otro lado de la mesa nunca hay nadie y, por tanto, nunca conseguimos ninguna posibilidad de diálogo con el Estado, nosotros seguir insistiendo".

El parlamentario de ERC ha lamentado que existe "la amenaza permanente" de la aplicación del artículo 155 de la Constitución por parte del Estado, que "hasta ahora lo único que ha hecho es represión", si bien ha añadido que "lo que no podemos hacer es que esta amenaza permanente frene la determinación de los catalanes que han mostrado con claridad" el pasado 1 de octubre.

A su entender, se debe "dejar claro que la independencia está declarada y firmada", pero, aunque "sea siempre darnos tortazos con una pared, hay que seguir insistiendo que queremos dialogar" y que las propuestas de mediación internacional "son serias".

"Sabemos que al otro lado nunca hay nadie y que para mediar necesitas dos personas dispuestas a hacerlo, y que ahora sólo tenemos una parte y los mediadores dispuestos. Pero queremos insistir, porque por mucho que usen básicamente la represión, llegará un momento en que van a tener que sentarse a una mesa y vamos a insistir en que sea cuanto antes mejor porque nos vamos a ahorrar represión, situaciones más duras, aplicaciones del 155... Sería mucho mejor sentarse, que es el sitio donde vamos a acabar, sentados en una mesa", ha afirmado.

De este modo, ha insistido en que "sería mucho mejor para España, para el Estado, para Rajoy e incluso para Cataluña, poder sentarse en una mesa" porque "la mejor opción" es avanzar mediante el acuerdo.

"ESTO TIENE UN TIEMPO"

Sabriá ha considerado que "es normal" que desde la CUP, la ANC o "dentro" de ERC haya "mucha gente que dicen que no van a hablar nunca", aunque, "aun así", ha apostado por que "la oportunidad de diálogo debemos dárnosla unos días más".

"No tenemos tanta prisa por si son una semana o dos, pero esto tiene un tiempo y, si no se ejecuta, toma validez la declaración. No necesitamos ni otro pleno, ni otra firma, el compromiso está y simplemente habrá que levantar la suspensión", ha agregado.

En esta línea, ha indicado que "ahora toca ser claros con la respuesta, explicar claramente lo que hicimos". "Creo que, si querías entender, era fácil de entender que nos dábamos una oportunidad para el diálogo, pero si necesitan dar una respuesta por escrito, pues la damos", ha señalado el parlamentario de ERC, que ha reconocido que la última hora antes del pleno del martes "no fue fácil" porque "no todo el mundo lo veía de la misma forma".

Por otro lado, ha admitido que "estar listo" para la independencia "no es fácil", si bien ha subrayado que, "cuando hay un pueblo que lo ha decidido claramente, lo que tenemos que hacer es darle forma a este estado y sabemos que los primeros meses pueden no ser fáciles, que hay cosas que hay que construir, pero sabemos de la viabilidad de este estado" y que "permitirá vivir mejor" a los ciudadanos de Cataluña.

Finalmente, ha afirmado que no esperaba "mucho más de los tres grandes" partidos del Estado ante la situación que se vive en Cataluña. De este modo, ha indicado que ve "normal" la postura de PP y Ciudadanos porque "los conocemos" y ha añadido que produce que "cierta decepción" la postura del PSOE ya que "la tradición socialista era, hace muchos años, el respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos" y Pedro Sánchez "nos explicó en algún momento una cosa distinta".