El juez de la caja B investiga una grabación a Ignacio González: "Rajoy fue chantajeado"

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa por la presunta presunta 'caja B' del PP --a raíz de los denominados 'papeles de Bárcenas-- ha pedido a su compañero en este órgano e instructor del 'caso Lezo' Manuel García-Castellón la "transcripción íntegra y grabación' de la conversación entre el expresidente del PP de Madrid Ignacio González -actualmente en prisión por este último procedimiento- y el exministro del PP Eduardo Zaplana sobre la existencia de un vídeo en el que se hablaría de un presunto chantaje al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Se trata de una diligencia que fue solicitada a principios del pasado mes de junio por la acusación popular que ejerce Izquierda Unida en la causa sobre la presunta 'caja B' tras conocerse que en el sumario de "Lezo" se hablaba de esta grabación en la que el empresario Rafael Palencia presuntamente habría reconocido pagos al PP en 2008 y con el que fue chantajeado el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

En la conversación, que obra en el sumario del caso 'Lezo' donde se investigan presuntas irregularidades en el Canal de Isabel II, el presunto cabecilla de la trama le cuenta al exministro que Rajoy fue extorsionado con un vídeo y mandó al extesorero del PP Luis Bárcenas a taparlo. En dicho documento gráfico aparecería el empresario Rafael Palencia, exdirectivo de Degremont Iberia, confesando que había dado dinero al también extesorero de la formación Álvaro Lapuerta.

Según la versión que da González en las grabaciones, Rajoy recurrió a Luis Bárcenas para pagar al empresario que en esos momentos tenía la grabación en vídeo: "Le soltaron pasta por la puta cinta. Para taparlo".

Ignacio González: "Ildefonso, empiezo a pensar que fue bastante más listo, le sacó una grabación a un empresario que tengo que hacer memoria de la empresa que era, diciendo que le daba pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy. Y esa cinta... yo en aquel momento, macho, no estaba en esta guerra. Ildefonso cogió esa cinta porque nos estaban atacando y se la dio a Julio Ariza (...) Y ahora me he enterado de que Julio Ariza, con esa cinta, se fue a ver a Mariano a chantajearle".

Eduardo Zaplana: “Julio Ariza es exactamente igual, vamos a ver. Los personajes no tienen nada que ver en el fondo, Pedro Pérez, Esperanza Aguirre, Julio Ariza… Si tú no quieres que algo se sepa, cuéntaselo a cualquiera de estos”

Ignacio González: "Bueno, yo pensaba que esto ya había quedado tal cual, y me dice el abogado que le ha contado Bárcenas que él tuvo que negociar con Ariza y que le soltaron pasta por esa puta cinta. Para taparlo".