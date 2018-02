El Periódico no publica la última viñeta de Miquel Ferreres que criticaba su salida del diario

Miquel Ferreres no ha podido despedirse de los lectores de El Periódico tras 21 años colaborando. Y no ha sido por su propia voluntad. Como cuenta Ara, el diario del Grupo Zeta ha decidido no publicar el último trabajo del dibujante catalán antes de su salida, colocando en su lugar otra viñeta de Leonard Beard. En el dibujo de Ferreres aparecía un 155 gigante (en referencia al artículo de la Constitución por el que se ha intervenido el Govern) cayendo sobre su mesa de trabajo, algo de lo que él podía escapar mientras exclamaba "¡Uy, por poco!". Unos dibujos que servían de crítica a la decisión de prescindir de él.

Cuando en una entrevista en Ara le preguntaron sobre su salida del medio diciéndole que "es obvio que su discurso genera incomodidad", Ferreres respondió que "nunca le había pasado". Aunque el dibujante explicó que desde la dirección del medio nunca le dijeron que prescindían de él por motivos ideológicos o políticos, sí declaró a El Nacional que "es evidentísimo que no ligo, como todo el mundo ve desde hace tiempo".

La postura El Periódico ha generado multitud de críticas hacia el medio y su director, Enric Hernández. Además, ha provocado otro "efecto Streisand", ya que son muchos los que han sabido de la existencia de esa viñeta tras conocerse que no había sido publicada por una decisión editorial. Estos reproches han llegado también desde sectores del independentismo.

Que corra 155 mil veces. Tras una semana negra para la libertad de expresión –Fariña, Arco, Valtonyc– @elperiodico se suma a la cruzada liberticida. Censurando la que tenía que ser la última viñeta de humor gráfico de un imprescindible: #Ferreres pic.twitter.com/Asy9e4kuUm — David Fernàndez #YPJ (@HiginiaRoig) 28 de febrero de 2018

Censura en @elperiodico? No creo. Imagino que @Enric_Hernandez estará muy liado con algún informe de la CIA y se le ha passado publicar la última viñeta de #Ferreres. pic.twitter.com/2xV20gosv6 — Manuel García (@Candeliano) 28 de febrero de 2018

El dibuix de Ferreres censurat pel @elperiodico

No calen més paraules. pic.twitter.com/ggY4gxMGp1 — Pilar Rahola (@RaholaOficial) 28 de febrero de 2018

L’ @Enric_Hernandez és un altre que no ha entès L’efecte Streisand!: li censura el darrer dibuix a Farreres i, què aconsegueix? Doncs que tots els que no llegim el seu pamflet i que mai haguéssim vist el dibuix, el veiem i el twitegem amb entusiasme!!! Enhorabona Enric! pic.twitter.com/NrctPn4lPb — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 28 de febrero de 2018

Desde este jueves 1 de marzo, Miquel Ferreres publicará sus viñetas en el diario Ara. Antes, el ilustrador catalán de 68 años trabajó en El Correo Catalán, Diari de Barcelona, El País, l'Avui y La Vanguardia.

La salida del dibujante de El Periódico coincide con el ERE que van a sufrir los trabajadores de este diario catalán. Un procedimiento de despido colectivo por el que saldrán del medio hasta 177 personas.