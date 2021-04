La reina hace de moderadora en un acto de la Fundación Princesa de Girona

Madrid, 15 abr (EFE).- La reina Letizia ha ejercido este jueves de moderadora en una charla con premiados por la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) en la categoría Social en los últimos años para conocer cómo les ha afectado la pandemia.

La conversación grabada se ha desarrollado en una de las salas del Palacio de la Zarzuela, con vistas a sus jardines, donde la reina ha ido dando la palabra a los invitados y formulándoles preguntas en relación con su actividad.

En el coloquio, han participado el impulsor de Ayúdame 3D, Guillermo Martínez Gauna-Vivas (Premio Social 2020); la directora de Nuevo Hogar Betania, Begoña Arana (2019); la fundadora de It Will Be, Arancha Martínez (2018) y el director de la Asociación Educativa Itaca, Felipe Campos (2013).

En su intervención, doña Letizia ha definido a los participantes como "cuatro titanes comprometidos de una forma profunda y personal con la acción social y con la solidaridad eficiente y transformadora" y ha destacado que sean "los mejores referentes para miles de jóvenes".

Les ha preguntado por cómo ha impactado la crisis sanitaria en sus proyectos profesionales.

También si la pandemia "será una elemento transformador o el retroceso está siendo tan duro que esa evolución hay que dejarla para otro momento.

A la conclusión de la charla, la reina ha elogiado la labor de la FPdGi, cuya presidenta de honor es la princesa Leonor, de fomentar la educación entre los jóvenes y reconocer la labor de nuevos talentos.

"No sé si está bien que lo diga, pero el éxito de la FPdGi en la detección de trayectorias profesionales relevantes, brillantes, valiosísimas, es una evidencia. Para eso son nuestros premios, como también es parte de la actividad de la fundación la mejora en la emplebabilidad de los jóvenes, y, por supuesto, la transformación y la innovación", ha señalado.

La reina ya desempeñó el papel de moderadora con el mismo formato el pasado 4 de marzo, cuando la FPdGI anunció el vencedor en la categoría de Artes y Letras en un evento híbrido celebrado en La Rioja.

En esta ocasión, tras el coloquio con doña Letizia, se ha dado a conocer en Zaragoza el ganador del Premio Social, que ha recaído en el director fundador de la ONG Nasco Feeding Minds, el ghanés Ousman Umar, como reconocimiento a su contribución para encontrar soluciones al fenómeno migratorio.