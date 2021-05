El sector ganadero-cárnico ve con "profunda inquietud" la Estrategia España 2050

Madrid, 28 may (EFEAGRO).- El sector ganadero-cárnico español ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que le muestra su "profunda inquietud" porque la Estrategia España 2050 incluye "diversas alusiones negativas" hacia la producción ganadera y el consumo de carne.

Según la misiva, a la que ha tenido acceso Efeagro, dicha estrategia recoge "datos parciales o inexactos" de los que se extraen "conclusiones desenfocadas" en las que se combinan argumentos medioambientales con apelaciones a la restricción del consumo de carne y productos ganaderos.

En concreto, han criticado afirmaciones contenidas en el dossier como que "numerosos estudios señalan que el consumo de carne de la población española es entre dos y cinco veces superior al recomendable" o que "el abandono progresivo de la dieta mediterránea y el incremento del consumo de productos de origen animal, responsables del 80% de las emisiones asociadas a nuestra alimentación".

Los firmantes, las seis interprofesionales cárnicas del cerdo ibérico, del porcino blanco, del avícola de carne, cunícola, ovino/caprino de carne y vacuno de carne, anexan un informe de situación basado en "fuentes oficiales y de prestigio científico y técnico".

Consideran que ofrecen un panorama "mucho más completo y balanceado" sobre los sectores ganadero-cárnicos y su relevancia social y el papel de la carne en la dieta y en la salud de los ciudadanos.

Así, el informe recoge que la carne y los derivados cárnicos, junto con los demás grupos de alimentos y un estilo de vida activo, forman parte "inexcusable" de la Dieta Mediterránea.

Añade que los consumos recomendados de carne roja para una ingesta "segura y saludable" que establecen "las organizaciones internacionales y nacionales de gestión de la salud, como las sociedades científicas españolas" reflejan un umbral "muy superior" al consumo efectivo de la población española.

Por ello, según el documento, hay que destacar que un consumo moderado, equilibrado y completo de carne y con un estilo de vida activo son "fundamentales" para una nutrición y desarrollo adecuados.

En ese sentido, aportan "evidencias científicas" que ven "claras" como que los países con un menor consumo de carne per cápita tienen las tasas de retraso en el crecimiento infantil más altas, según un informe de Agdevola et al. de 2019 o que la Sociedad Europea de Gastroenterología Pediátrica, Hepatología y Nutrición (Espghan) afirma en el posicionamiento de su Comité de Nutrición que "los bebés y niños pequeños no deben recibir una dieta vegana".

El texto incide en que la carne y los demás productos de origen animal son fuentes "completas" de proteínas porque contienen "todos los aminoácidos esenciales" y están "altamente biodisponibles", lo que hace que "podamos asimilar estos nutrientes y cubrir las necesidades del organismo".

El sector ganadero-cárnico es "motor" de la España rural y agente "fundamental" del desarrollo social y económico, según el informe, en el que se apunta que la ganadería emplea de forma directa a más de medio millón de personas y las industrias cárnicas y el comercio minorista a cerca de 200.000 empleados.

La actividad ganadera se desarrolla en más de 350.000 granjas de toda España que aportan 16.000 millones de euros a la Producción Final Agraria, de acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

En términos de riqueza económica y social, la industria cárnica supone aproximadamente el 2,2 % del PIB español total y el 13,8 % del PIB de la rama industrial, con cerca de 3.000 empresas, distribuidas especialmente en zonas rurales y una facturación de 27.957 millones de euros, junto a 25.000 establecimientos minoristas especializados, con ventas superiores a 5.000 millones de euros, según expone.

En relación al medio ambiente, señalan que el metano que se produce en la agricultura representa en torno al 27 % del total emitido en el mundo, un gas que "forma parte" de un ciclo biogénico por el que "pasa a ser absorbido por las plantas en la fotosíntesis".

Existen disponibles, según el dossier, "muchas alternativas" para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de la ganadería, ya que modificando los sistemas de manejo "podemos reducir las emisiones entre un 20 y 30 %" y en España "estamos trabajando en esa línea".

En el país, la producción ganadera de carne representa "únicamente el 7,8 %" del total de las emisiones registradas en España, donde el principal emisor el transporte (27 %).

En todo caso, el sector está trabajando e invirtiendo "grandes recursos" para conseguir un modelo de transición ecológica global, así como una producción ganadera más sostenible, circular y neutra en emisiones, desarrollando nuevas técnicas de producción con un menor impacto ambiental como los ejemplos concretos que citan en el informe.

En la carta al presidente hacen mención también al mantenimiento de la ganadería en el medio rural y a la utilización de las superficies de pastos que genera un "amplio abanico" de servicios ecosistémicos.

La prevención de incendios es, por ejemplo, una de las actividades esenciales de la ganadería extensiva para contribuir a la mitigación del cambio climático.

Finaliza el dossier haciendo referencia a los productos de origen animal que generan "mucho menos desperdicio" alimentario del que se produce en otros alimentos". EFEAGRO

