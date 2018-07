Adelante Andalucía toma forma y color de cara a las elecciones: "Solo nos planteamos ganar"

'A' de "Andalucía", de "adelante", de "abrazos", de la primera letra del abecedario, de "alfa griega". La marca Adelante Andalucía con Podemos, Izquierda Unida, Equo, Izquierda Andalucista, Primavera Andaluza y el resto de organizaciones "que se quieran sumar" ha presentado su "forma y color" este viernes en Sevilla en un acto lleno de simbolismos pero que no ha cerrado definitivamente la polémica por el nombre con el que se presentará a las próximas elecciones andaluzas, que lleva enfrentando a Podemos Andalucía con la dirección estatal del partido.

Los líderes andaluces de Podemos e IULV-CA, Teresa Rodríguez y Antonio Maíllo, junto a las portavoces de Izquierda Andalucista ( Pilar Távora), Primavera Andaluza ( Pilar González), Equo Andalucía Verdes ( Pepe Larios) han posado delante del secreto mejor guardado por Podemos e IU desde hace mes y medio. El nombre, el logo y la cartelería electoral que hoy se ha presentado estaban ya diseñados antes de la última reunión con Pablo Echenique, el secretario de Organización, donde la dirección estatal seguía pidiendo que se mantuviera la marca Unidas Podemos. La confluencia ya había decidido llamarse Adelante Andalucía y había encargado la visualización de la marca a unos diseñadores gráficos, que han justificado en el mismo acto su trabajo con una serie de interpretaciones de lo que significa el logo.

Un puente romano, un logo de la Junta "pero atravesado por una sonrisa", una ola, ... una marca aderezada con el "verde esperanza" como ha dicho Maíllo. "Algo ilusionante", ha remarcado. Teresa Rodríguez ha sido menos ambigua y ha comparado la presentación de la marca con "un parto", que "a veces puede doler". La líder de Podemos Andalucía ha hablado de "construcción serena", haciendo referencia a que Echenique abrió el día anterior "una puerta a la confianza".

Ayer mismo, fuentes de la Secretaría de Organización de Podemos advertían de que "hemos querido dar un paso más, con el objetivo de llegar a un acuerdo en el menor plazo de tiempo posible, y así dejemos de hablar de nosotros y podamos empezar a hablar de todas las políticas que propone el espacio del cambio en Andalucía. Nos parece muy importante lograr este acuerdo, y así pasar página para poder centrarnos en ganar las elecciones a Susana Diaz y mejorar la vida de la gente. Para facilitar este acuerdo, les hemos propuesto que Adelante Andalucía no solo sea el lema de campaña, sino que se pueda incorporar al nombre, tal y como pedía la dirección andaluza, y que el nombre definitivo sea "Podemos Izquierda Unida Adelante Andalucía". Es decir, Echenique aceptaba Adelante Andalucía como marca electoral pero por detrás de Podemos.

"Una Andalucía orgullosa y solidaria"

Rodríguez, además de incidir en los mensajes de "romper con el susanismo" y de que este viernes "nace una Andalucía orgullosa y solidaria", ha explicado que acepta "opiniones diferentes" pero que hay que centrarse en crear "vínculos" pero "no con los equilibrios internos" sino en el marco de "sintonía de igualdad con otras organizaciones". "La autonomía no se mendiga, se ejerce", ha sentenciado. El caso es que Adelante Andalucía irá en la papeleta electoral. Maíllo ha añadido que se sienten "profundamente cómodos con la marca" aunque Rodríguez ha dicho que "no sabemos qué vamos a poner en la papeleta" porque, de momento, no hay fecha para los comicios autonómicos. "Trabajando a fuego lento", ha dicho. "Nosotros definiremos qué pondremos, pero nos dejaremos aconsejar. Son detalles que quedan un poquillo lejos", ha añadido.

"Queremos dejar de elegir entre la semi esclavitud y el desempleo y poner Andalucía por delante. Nos merecemos una Andalucía mejor. Hoy convocamos a la esperanza", ha defendido. "Sólo nos planteamos ganar", ha dicho Rodríguez acerca de la posiblidad de pactar con el PSOE andaluz tras las elecciones. "Quizás habría que preguntarles a ellos", ha añadido.

La secretaria general de Podemos Andalucía ha apuntado que ahora en septiembre se centrarán en el trabajo programático, en "plantear alternativas" y en "recorrer Andalucía" para "extrapolar las buenas prácticas que ya se están haciendo en Andalucía". "Eso que ya está, vamos a ir a buscarlo", ha añadido. Sobre el proceso de primarias que se abrirá posteriormente no han querido dar gran detalle salvo que los líderes de las organizaciones se postularán para encabezar la lista que aspirará a presidir la Junta de Andalucía.

Pepe Larios ha resaltado la "soberanía energética" y la "soberanía alimentaria" hacia la que debe encaminarse la comunidad autónoma, con "una sociedad verde que potencie su riqueza autóctona". Pilar Távora ha dicho que es "un día de júbilo para los andalucistas" y que "el nacionalismo andaluz se suma al proyecto para que Andalucía avance". "Ya no nos van a detener más", ha comentado recordando el arresto de Blas Infante un 2 de agosto de 1936. Pilar González, con una bandera andaluza anudada a su muñeca izquierda, ha calificado de "día histórico" el evento y ha defendido que "ninguno de nosotros pronuncia en vano el nombre de Andalucía, a la espera de "un tiempo bueno" de "derechos y bienestar" para los andaluces. "Les admito el escepticismo, admítanme la alegría", ha concluido.