Albert Rivera trata de desmarcarse de los riesgos del pacto que ha suscrito en Andalucía: "Votaremos lo que nos dé la gana"

Albert Rivera ha reivindicado esta mañana el espacio liberal y centrado en el que él mismo visualiza a su partido. "Sánchez cada día está más podemizado y Casado cada día se parece más a Vox", ha criticado el líder de Ciudadanos, en un desayuno informativo en Málaga que ha concluido poco antes del comienzo de la sesión de debate de investidura de Juanma Moreno, a quien apoya su partido como futuro presidente de la Junta de Andalucía.

Rivera ha intentado desmarcar a su partido de los posibles peajes que implica el acuerdo de gobierno de Andalucía en coalición con el PP, y apoyado por Vox. Una vez formalizado el pacto, a Ciudadanos le toca reivindicar sus méritos y desmarcarse de los peligros y condicionantes que conlleva. El principal, el de haber alcanzado un acuerdo de investidura que también requiere del apoyo del partido de Santiago Abascal. A ello se dedicó Rivera en un desayuno informativo organizado por la Cadena SER de Málaga.

Tanto o más que listar los presuntos méritos del acuerdo, a Rivera le convenía dejar bien claro que Ciudadanos pretende esquivar los riesgos que entraña, que Ciudadanos es presuntamente liberal y el PP conservador, y que tiene poco que ver con Vox. Por eso ha criticado a sus socios de investidura.

A Pablo Casado, líder del PP, le ha afeado que cada día se parezca más a Vox. Y al partido de Santiago Abascal lo ha situado en la esfera del "populismo", y ha advertido contra la posibilidad de que marque la agenda política. Si Sánchez se ha podemizado, en palabras de Rivera, "el PP puede caer en la tentación de caer en lo mismo".

En este sentido, el presidente de Ciudadanos ha destacado su oposición al discurso de Vox en relación a la violencia machista. "Negar la evidencia me parece un error. No es un problema ideológico, es democrático. Esto merece educación, y medidas. ¿De verdad que quieren derogar los protocolos de detección que tiene la Policía? ¿Quitar los pisos a las mujeres maltratadas? Para mí eso no es solo intocable, sino que se tiene que aplicar en todas las comunidades autónomas".

"Las libertades civiles y los avances no pueden tener retrocesos. Lo bueno es que no hay mayoría para esos retrocesos", ha añadido luego. Rivera ha criticado que Vox pretenda "reconquistar España" con "los valores del siglo XV".

"Votaremos lo que nos dé la gana"

En todo caso, el apoyo conjunto de Vox y Ciudadanos será imprescindible no sólo para la investidura de Juanma Moreno, sino también para la aprobación de iniciativas legislativas. Rivera ha asegurado que estar en un gobierno de coalición no implicará necesariamente su apoyo a medidas propuestas por el PP, que liderará ese gobierno.

"Votaremos lo que nos dé la gana", ha anticipado el político catalán, que ha remarcado su compromiso con las 90 medidas ya acordadas, pero no más. "Si traes medidas que no están en el acuerdo, no tengo ninguna obligación, votaremos lo que esté de acuerdo con nuestros principios". La reivindicación de la autonomía del partido naranja, antes incluso de comenzar a gobernar, anticipa la posibilidad de disensiones en un gobierno que también requerirá del apoyo de Vox para sacar adelante muchas de sus iniciativas.

En todo caso, el líder de Ciudadanos ha enmarcado este acuerdo de gobierno como la única solución posible en el escenario post-electoral de Andalucía y, probablemente, tras los futuros comicios. "¿Hay alguna otra fórmula, con cinco partidos, que no sea el gobierno en coalición, el acuerdo o el diálogo?", se ha preguntado.

Rivera visualiza el nuevo gobierno andaluz entre PP y Ciudadanos, con el apoyo de Vox para la investidura, como "un gobierno centrado" y "de diálogo": "Va a intentar llegar a acuerdos con la mayoría de la cámara, ley a ley, tema a tema". Por eso, ha insistido en preguntarse si el PSOE rechazará iniciativas como la supresión de aforamientos o la bajada de impuestos como el IRPF. "Van a tener que retratarse".

Rivera ha citado a Miquel Roca Junyent para definir el pacto andaluz como "el privilegio del coraje". "Lo fácil es no ponerse de acuerdo", ha dicho, y ha criticado al PSOE-A por, según él, no aceptar el resultado electoral poniendo "trabas, obstáculos y escraches", en referencia a las manifestaciones convocadas para esta mañana en Sevilla, que tienen el apoyo del PSOE.

"Para ganar, primero hay que saber perder. Me gustaría que hoy un partido que ha gobernado 37 años desease suerte al nuevo Gobierno", ha dicho, antes de pedir al PSOE "que sea demócrata y acepte la derrota". "A lo mejor es que están preparando su coartada para cuando hagamos una auditoría", ha advertido luego.