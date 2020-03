Andalucía deja de informar sobre la edad y las dolencias previas de los fallecidos tras dispararse el número de víctimas

El Gobierno de Andalucía ha retirado la edad de los fallecidos del informe que reporta a diario con la incidencia del coronavirus en esta comunidad. Hace unos días, la Consejería de Salud también dejó de informar sobre las dolencias previas que padecían las víctimas mortales y que explicaban, en parte, por qué un virus con una letalidad inferior al 3% había acabado con sus vidas. Fuentes del departamento de Jesús Aguirre confirman que este reajuste en los datos oficiales sobre los fallecidos en Andalucía tiene que ver con el repunte vertiginoso de víctimas mortales sufrido en las últimas 24 horas, un 50% más que el lunes: de 58 a 87 fallecidos.

Este cambio de criterio en la gestión de la información pública coincide con el aumento de casos de fallecidos que salen a la luz antes de que la Junta confirme nuevas víctimas mortales. Ocurrió el lunes, cuando se informó del primer fallecido por coronavirus en Huelva (que había muerto el sábado por la noche), y ha vuelto a suceder este martes, en el que se contabilizan fallecidos de hace dos días en Granada y Sevilla. En la provincia sevillana, de hecho, una familia de San Juan de la Rinconada ha informado de la muerte de un joven de 37 años sin dolencias respiratorias o cardíacas previas. Esta información es importante porque rompe por completo el perfil más común de la víctima mortal de coronavirus, a saber, una persona mayor (el 60% tiene más de 80 años) y con enfermedades previas que se complican con la infección del virus.

Pese a todo, y cuando la incidencia de la epidemia en Andalucía ha llegado al 29,32% por cada 100.000 habitantes -uno de los picos más altos desde que se declaró el estado de alarma- la Junta ha optado por abundar en los datos positivos, es decir, el número de altas hospitalarias. "153 pacientes han superado ya la fase aguda de la enfermedad y mejorado su estado clínico, por lo que han recibido el alta hospitalaria para completar su recuperación en domicilio, donde permanecerán bajo seguimiento activo. Otros 66 pacientes se han curado ya en Andalucía", reza el comunicado.

En el mismo comunicado, Andalucía informa de un aumento del 26% en el número de contagios, 510 más que el lunes, alcanzando los 2.471 positivos. El ritmo de hospitalización también se ha disparado hasta el 45,8%. Hay 102 pacientes más en la unidad de cuidados intensivos (UCI), 25 más que ayer (77), que representan un 10% del total de ingresos.

Los gobiernos autonómicos no informan de la misma manera sobre la incidencia del contagio por coronavirus en sus comunidades. El Ministerio de Sanidad, que centraliza la autoridad única en esta crisis sanitaria, informa diariamente del número de contagios en España y por comunidades, distinguiendo los casos positivos en activo, los que han ingresado en la unidad de cuidados intensivos, los fallecidos y las altas hospitalarias. La información también está desglosada por comunidades, y luego los gobiernos regionales complementan esas cifras con más o menos datos.

Hay comunidades, como Galicia, Murcia, Cantabria, Castilla y León o la Comunidad Valenciana, que también informan diariamente sobre el número de pruebas para detectar el coronavirus que están realizando. Se trata de un dato clave para dimensionar el alcance de la epidemia en cada territorio. Otras regiones, como País Vasco, van más allá e informan del número de contagios por municipios, así como la presión asistencial en cada uno de sus hospitales. Andalucía no aporta ninguno de estos datos de manera regular. El consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha explicado este martes que tienen los datos de contagios por pueblos, pero que no los facilitan "porque no queremos estigmatizar a los pacientes, señalando en qué calle y en qué casa viven". "Eso no supone ningún beneficio a nadie y Euskadi lo está haciendo en contra de la recomendación del Ministerio de Sanidad, que nos ha pedido que no informemos por municipios", insiste Aguirre.

Andalucía ofrece los contagios activos, los que están en UCI, los fallecidos y los curados. Este martes ha informado de 2.471 contagios, 510 más que el lunes (un 26% más); 102 ingresados, 25 más; 87 fallecidos; 29 más; y 66 dados de alta; 16 más. La incidencia del virus en Andalucía es muy inferior al de otras comunidades. El punto más bajo ha sido de 20,47% contagios por cada 100.000 habitantes, y el pico más alto llegó al 29,32%. Por comparar, la media española está en el 84,5% contagios por cada 100.000 habitantes; un 186% en Madrid, donde se contabilizan 12.352 positivos y 1.535 muertos.

La Junta también desglosa estos datos por provincias: el nivel de contagio de Málaga sigue por encima del resto: 665 casos positivos; le sigue Granada con 480; Sevilla con 427; Jaén con 259; Cádiz con 245; Córdoba con 234; Almería con 90 y Huelva con 70 casos. Desde este martes, conocemos el número de fallecidos por provincias, pero no la edad y el estado de salud que tenían esas personas.