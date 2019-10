La Consejería de Fomento andaluza rechaza un millón de euros de Igualdad para pisos de víctimas de violencia machista

En mitad de la negociación entre PP, Ciudadanos y Vox para cerrar el segundo acuerdo de Presupuestos de Andalucía, la oposición de izquierdas ha puesto el foco sobre un ajuste de gasto en las cuentas en vigor. La Consejería de Fomento y Vivienda, que gestiona el PP, ha rechazado una partida de un millón de euros destinada a ampliar el parque de pisos tutelados para mujeres víctimas de la violencia de género. Esos fondos estaban consignados en el Presupuesto de 2019, pero finalmente no se gastarán para lo que estaba previsto, de modo que la Junta ha decidido no volver a incluirlos en las cuentas de 2020, que se someterán este miércoles al debate de totalidad en el Parlamento.

El asesinato de tres mujeres a manos de sus parejas o ex parejas en los últimos tres días -en La Zubia (Granada), Vic (Barcelona) y Dénia (Alicante) ha elevado a 49 el número de víctimas de la violencia de género en España en lo que va de año, más que en todo 2018.

La Consejería de Igualdad, en manos de Ciudadanos, ha reasignado ese millón de euros rechazado por la Agencia pública de la Vivienda de Andalucía (AVRA), adscrita a Fomento, a otros proyectos vinculados a la lucha contra la violencia de género. Se trata de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género -Andalucía recibió más de un millón de euros- de los que la Junta debía justificar y presentar como gasto comprometido antes del 31 de diciembre de este año. De lo contrario, tendría que devolvérselo al Ministerio de Igualdad.

Fuentes del departamento que dirige Rocío Ruiz explican que "AVRA no encontró la fórmula de usar ese dinero para adquirir nuevos pisos o acondicionar otras viviendas vacías a los requisitos necesarios" para mujeres amenazadas por sus parejas, y "como el tiempo para justificar el gasto apremiaba", se optó por redistribuir el millón de euros para otras políticas contra la violencia machista. La consejería de Fomento, que pilota Marifrán Carazo, no ha explicado por qué rechazó esos fondos o si dispone de viviendas vacías para el uso que le demandó Igualdad. El Defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu, estudia varias quejas ciudadanas contra la Agencia pública de la Vivienda de la Junta por mantener pisos vacíos de su propiedad y no ponerlos al servicio de asuntos sociales.

Con todo, y pese a las denuncias que ha vertido Adelante Andalucía (Podemos-IU), la Consejería de Igualdad mantiene el presupuesto actual para pisos tutelados: 6,2 millones de euros. No se ha minorado el gasto para estas políticas, pero "sí se ha perdido una oportunidad de que Fomento amplíe el parque de viviendas para víctimas de agresiones machistas", explica la diputada socialista y ex directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM), Soledad Pérez.

El Servicio Integral de Atención y Acogida a Víctimas de Violencia de Género cuenta con 34 centros, de los que nueve son centros de emergencia, ocho casas de acogida compuestas por 52 pisos y 17 pisos tutelados. Esta amplia red y su ubicación permiten que ninguna mujer y las personas dependientes a su cargo que se encuentren en una situación de riesgo en Andalucía estén a más de 200 kilómetros de un recurso de acogida. Este servicio atendió hasta septiembre a 1.999 personas, 70 más que en 2018 lo que supone un incremento del 3,62%.

El trasvase de viviendas del área de Fomento al departamento de Igualdad para dar una solución habitacional a mujeres amenazadas por sus parejas ya se hacía durante el mandato socialista, aunque los ex responsables del IAM aseguran que "no era necesario una modificación presupuestaria". Se hacía a través de un acuerdo entre las dos consejerías, que suscribía el departamento de Hacienda, como titular último de dichas viviendas. Desde la consejería de Ruiz aseguran que en 2020 intentarán recuperar esa partida millonaria para adquirir más pisos de la agencia AVRA para mujeres maltratadas.

El IAM gestiona casas de acogida y pisos tuteados para víctimas del machismo. Las casas de acogida son centros residenciales que garantizan una atención integral, programándose aquellas intervenciones sociales, psicológicas y jurídicas necesarias para que las mujeres sean capaces de superar la violencia padecida. Mientras que los pisos tutelados son viviendas independientes para uso familiar ubicadas en edificios y zonas normalizadas. En ambos centros las especialistas del IAM establecen un plan individual de actuación en el que se recojan los objetivos personalizados a conseguir por la mujer durante su estancia en el servicio integral de Igualdad. También se programan y realizan actividades lúdico-culturales dirigidas a todas las personas usuarias de las casas de acogida y los pisos tutelados.