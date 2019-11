El Defensor Andaluz del Menor sale al paso de la "estigmatización" de Vox a menores migrantes: "Basta ya de alarmas sociales provocadas"

El Defensor del Menor de Andalucía, Jesús Maeztu, ha solicitado este martes "de los poderes públicos que hagan efectivo el llamamiento de todos los Defensores del Pueblo en las pasadas Jornadas de Coordinación de “evitar la criminalización de los adolescentes y jóvenes extranjeros no acompañados, y la exigencia de una reacción pronta de las administraciones para que sus derechos fundamentales sean respetados, así como una mayor sensibilización de los medios de comunicación, entidades públicas, privadas y ciudadanía en general, para no alentar su estigmatización y alarma social con informaciones falsas y tendenciosas”.

En un breve comunicado publicado en su web, "manteniendo el respeto y la no interferencia en los procesos electorales", el Defensor señala que "ante las informaciones registradas en los medios de comunicación sobre la situación creada a cuenta de la ubicación de un centro de menores extranjeros en el barrio de la Macarena de Sevilla", considera que "no tiene ningún fundamento legal ni social alarmar y descalificar a estos niños y niñas, so pretexto de pedir seguridad para la ciudadanía, estigmatizando como peligrosos a un grupo de menores que se están integrando con total normalidad".

El Defensor del Menor de Andalucía recuerda que ha visitado las instalaciones junto a las que Vox convocó a la prensa "en dos ocasiones, la última el pasado 17 de septiembre justo tras tomar posesión del cargo y en conjunto a los miembros, sin excepción, de la Comisión sobre Políticas para la Protección de la Infancia en Andalucía del Parlamento andaluz, donde comprobó la absoluta normalidad del centro".

"Basta ya de alarmas sociales provocadas que dificultan el futuro de una infancia que ha sufrido una largo itinerario de dolor", ha reclamado Jesús Maeztu. Por último, el Defensor del Menor de Andalucía reitera que "todas las medidas que afecten a los menores extranjeros no acompañados deben responder al interés superior del menor".