Moreno Bonilla jura como presidente andaluz con una "beligerancia activa contra quien quiera trocear España"

Juan Manuel Moreno Bonilla (Barcelona, 1970) ha tomado posesión de su cargo jurando como presidente del Gobierno andaluz este viernes en un acto multitudinario y solemne en el Parlamento autonómico. Es la enésima jornada histórica e inédita desde el vuelco electoral del pasado 2 de diciembre, cuando el bloque de tres formaciones conservadoras -PP, Ciudadanos y la extrema derecha de Vox- se puso de acuerdo para desalojar al PSOE tras 36 años y medio en el Gobierno andaluz.

El líder popular nombrará a los miembros de su gabinete -11 consejerías, 6 del PP y 5 de Ciudadanos- el próximo lunes, tras la convención nacional del PP de este fin de semana, a la que acudirá para fortalecer el objetivo político de su líder, Pablo Casado. Casado ha recibido al nuevo presidente andaluz a su llegada a la Cámara legislativa, donde ha dejado dicho que la fórmula a tres de Andalucía es exportable en las próximas municipales, autonómicas y generales. En su discurso, tras jurar el cargo, Moreno Bonilla ha anunciado que su mandato se mirará en el espejo del Gobierno de Mariano Rajoy y de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, que hoy han reaparecido en la esfera pública.

En efecto, la toma de posesión de Moreno ha tenido dos reapariciones notables que han atraído a una multitud enfervorecida de fotógrafos, cámaras de televisión, micrófonos y móviles: de un lado el ex presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que fue desalojado de Moncloa por una moción de censura el pasado junio; y por otro el ex presidente de la Junta, el socialista Manuel Chaves, que gobernó durante 19 años esta comunidad y que hoy se sienta en el banquillo de los acusados, imputado por prevaricación en el caso ERE. Chaves no estuvo en la última investidura de Susana Díaz en 2015, pero ha querido dejarse ver en esta "jornada histórica". Junto al, también estaba otro ex presidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla.

La presidenta saliente sí ha asistido a la ceremonia, aunque no ha intervenido en el acto. Por parte del Gobierno central ha acudido la ministra de Política Territorial y Administraciones Públicas, Meritxell Batet, y por parte del Congreso, su presidenta, Ana Pastor. La ministra ha prometido "lealtad institucional" al nuevo Gobierno y ha reconocido la "enorme labor" del Ejecutivo saliente de Díaz. "No hay administraciones cautivas", ha dicho con cierto sarcasmo.

El discurso de Moreno Bonilla ha destilado andalucismo y españolismo a partes iguales. El nuevo presidente de la Junta, como su predecesora, ha presentado Andalucía como dique contra quienes quieren "romper España", en alusión al independentismo catalán. Y ha advertido que colaborará con el Gobierno central, pero será "combativo" si percibe complicidad o tibieza con los independentista. "Somos España y vamos a defender España ante los embates de quien sea. La Junta mantendrá una beligerancia activa con quien quiera trocear nuestro país y dividir a los españoles. Nunca estaremos ausentes del debate de España y queremos vivir el andalucismo y la españolidad sin contradicciones, no concebimos lo uno sin lo otro", ha sentenciado.