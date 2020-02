Teresa Rodríguez y se equipo conservarán sus escaños de Adelante Andalucía: "No vamos a regalarle 11 diputados a IU"

La salida de Teresa Rodríguez de la dirección de Podemos Andalucía, pactada con Pablo Iglesias para aminorar daños internos, abre un mar de incógnitas que la gaditana ha tratado de resolver este jueves, en una multitudinaria rueda de prensa en la sede del partido, en Sevilla: ¿Dejará ella y su equipo del grupo parlamentario Adelante Andalucía el acta de diputados?; ¿Dejará de pertenecer a Podemos Andalucía? y, si no es así, ¿acatará las decisiones que adopte la nueva ejecutiva regional del partido, impuesta previsiblemente por Pablo Iglesias?

Las respuestas: los 11 parlamentarios de Adelante Andalucía que provienen de Podemos Andalucía conservarán el acta de diputados: "Nos llevamos bien con IU, pero no vamos a regalarles 11 diputados". Rodríguez ha explicado que se hará un traspaso de poderes "ordenado y leal" con la nueva dirección de Podemos Andalucía, para evitar que la transición quede en manos de una gestora. "Esto no es una división ni una retirada corriendo", dice. Pero no ha aclarado si seguirá militando como inscrita en la formación morada después de dejar la dirección en mayo. "Aún no lo he decidido", advierte. No habrá una "consigna general para abandonar Podemos", y ahora se abre la posibilidad de la doble militancia. "Nos aseguraremos de que quien se quede en mi equipo, se ponga a trabajar por Adelante Andalucía", ha dicho.

Rodríguez tiene intención de seguir presidiendo el grupo parlamentario de Adelante y trabajando con IU, pero no ha aclarado si seguirá las instrucciones de la nueva ejecutiva de Podemos Andalucía. "No me gusta hablar en términos de obediencia y mandatos. Si los objetivos son comunes, no habrá mandatos", sugiere la gaditana. Sin embargo, ésta es la mayor incógnita ahora, porque la coalición de izquierdas ya ha adelantado que su acuerdo de coalición es con un partido -Podemos Andalucía- y no con una persona. Eso quiere decir que a partir de mayo, la dirección regional de IU abordará los temas de Adelante con la nueva ejecutiva andaluza de Podemos, lo cual puede abrir un cisma entre los dirigentes salientes del partido morado y los que tomarán el relevo.

En medio hay una fisura ideológica capital: Los que se van no quieren estrechar lazos con el PSOE y discrepan del Gobierno de coalición con Unidas Podemos, y los que entran ya forman parte de ese Ejecutivo. Dentro de Adelante, IU hace esfuerzo por entenderse con los socialistas, y Podemos ataca a Susana Díaz como si aún fuera presidenta de la Junta. De esa discrepancia política, fundamental en la salida de Anticapitalistas de Podemos y fundamental en el debate interno de Adelante, Rodríguez ha preferido no hablar: "En Andalucía no hay debate de si habrá una coalición con el PSOE porque ni siquiera nos dan los votos", afirma la gaditana.

"Antonio Maíllo [IU], Pilar Távora [Izquierda Andalucista], Pilar González [Primavera Andaluza] y yo construimos un sujeto político andaluz con una premisa: que no éramos Unidas Podemos del sur, por eso nos dimos un nombre nuevo: Adelante Andalucía". Rodríguez ha subrayado que en el debate territorial actual, Andalucía "está absolutamente ausente", mientras Cataluña, País Vasco "e incluso Teruel" han puesto sus necesidades en la agenda política nacional.

Cinco años de pulso

Después de cinco años al frente de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez y su núcleo duro abandonan la dirección regional tras haber pactado una salida pacífica con Pablo Iglesias. Los últimos tres años han sido una convivencia difícil con la ejecutiva estatal, reacia a ceder a la agrupación andaluza la autonomía política, orgánica y financiera que venía demandando. Sin embargo, la ruptura se ha programado y diseñado al milímetro para evitar erosionar a Unidas Podemos, que forma parte del Gobierno de coalición con el PSOE, y dañar a la marca Adelante Andalucía, la coalición que la formación morada mantiene en esta comunidad con IU.

Lo segundo se antoja más difícil que lo primero. El pulso con la dirección estatal queda en suspenso, al menos hasta que Iglesias tome el control de la nueva ejecutiva de Podemos Andalucía en la asamblea regional del mes de mayo. Pero la crisis interna continúa ahora en el seno de Adelante Andalucía, donde sigue existiendo la misma discrepancia política de base que ha roto la unidad entre Iglesias y Rodríguez: el Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos. La gaditana, rostro visible de la corriente Anticapitalistas, rechaza de plano la alianza con los socialistas, mientras que sus socios de IU abanderan y forman parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez e Iglesias.

Para las elecciones andaluzas del 2 de diciembre de 2018, Rodríguez tomó un otro camino para lograr lo que Iglesias le negaba: la coalición electoral Adelante Andalucía, una confluencia con IU y otras dos formaciones andalucistas. Ahora Rodríguez está al frente de ese nuevo sujeto político, ya inscrito en el registro de partidos del Ministerio de Interior, y que cuenta con un grupo en el Parlamento andaluz con 17 diputados: 11 son de Podemos Andalucía y seis de IU.