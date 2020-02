Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez: "No hay un adiós, es un hasta luego"

"No vamos a presentarnos, debe dirigir un nuevo equipo que esté en sintonía con la organización estatal", explica Teresa Rodríguez en vídeo difundido este miércoles en las redes sociales con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, con quien se funde en un abrazo.

El vídeo, grabado este martes, ha sido movido este miércoles por la noche después de que se conociera que Iglesias y Rodríguez habían pactado el paso al lado de la líder de Podemos en Andalucía.

Rodríguez, así, no optará a la reelección como coordinadora general de Podemos Andalucía en la asamblea ciudadana del próximo mes de mayo. La gaditana ha pactado con la dirección estatal de Podemos una salida pacífica de la ejecutiva andaluza, que a partir de la Asamblea andaluza de finales de mayo estará formada por un equipo más afín con la dirección estatal de Podemos.

Con Rodríguez se aparta toda su ejecutiva, que también abandonarán sus puestos en mayo, para después centrarse en Adelante Andalucía, la coalición electoral que formaron con IU y otros dos partidos andalucistas.

"Tomamos la decisión respetando el proyecto de Adelante Andalucía, sigue siendo oportuno y necesario ese espacio amplio de la izquierda andaluza", prosigue Rodríguez: "Eso no significa que no sigamos encontrándonos, reconociéndonos los motivos que lleva a la otra parte. Deseo a suerte a Pablo a su equipo y a la dirección andaluza".

"Quiero dar las gracias por hacer las cosas así, cuando un grupo no está de acuerdo no sólo es legítimo, sino que es lógico", ha dicho Pablo Iglesias. "No ha sido habitual en la izquierda", ha añadido, justo un año después de la salida por sorpresa de Iñigo Errejón.

"No es bonito, no es hermoso, pero entre los que defendemos la justicia social no hay un adiós, hay un hasta luego, trabajando por lo que nos une", afirma Iglesias: "Quiero dar las gracias a Teresa [Rodríguez], a Miguel [Urbán] y a Manolo [Garí], estoy seguro que nos seguiremos encontrando. No es un adiós es un hasta luego".

Rodríguez pertenece a Anticapitalistas, una de las familias políticas que participó en el lanzamiento de Podemos y que parece estar más fuera que dentro de Podemos. El próximo 16 de febrero, en vísperas de concluir los plazos para la presentación de las candidaturas, el grupo de Teresa Rodríguez y Miguel Urbán tomarán previsiblemente la decisión de no acudir a Vistalegre III, según adelantó Cuarto Poder.

La siguiente decisión que tomará Anticapitalistas, después de decidir sobre su participación en la Asamblea estatal, se producirá a finales de marzo, en un congreso en el que debatirá su presencia en Podemos. Y hay tres opciones sobre la mesa: la de seguir es la que menos apoyos tiene en estos momentos en los que se plantea no acudir siquiera a Vistelegre III. Las otras dos son: de salir de Podemos pero intentar permanecer en Unidas Podemos como un actor político más dentro de un frente electoral; o, directamente, salir de todos los espacios orgánicos y electorales.

Todo esto tendrá sus repercusiones en los cargos institucionales y orgánicos de Anticapitalistas de forma inmediata, entre ellos la propioa Teresa Rodríguez; y el eurodiputado Miguel Urbán, miembro también de la Ejecutiva del partido.