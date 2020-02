Teresa Rodríguez pacta con Pablo Iglesias su salida pacífica de la dirección de Podemos Andalucía

Teresa Rodríguez no optará a la reelección como coordinadora general de Podemos Andalucía en la asamblea ciudadana del próximo mes de mayo. La gaditana ha pactado con la dirección estatal de Podemos una salida pacífica de la ejecutiva andaluza, que previsiblemente quedará bajo control de los afines a Pablo Iglesias. Con ella se aparta toda su ejecutiva, que también abandonarán sus puestos en mayo, para después centrarse en la dirección del grupo parlamentario Adelante Andalucía, la coalición electoral que formaron con IU y otros dos partidos andalucistas.

El equipo más próximo a Teresa Rodríguez -miembros de su ejecutiva y del grupo parlamentario- ha estado cuatro horas reunido esta tarde en un despacho del Parlamento de Andalucía, preparando el relato político de una ruptura pactada con la dirección estatal de Podemos. Los de Iglesias y los de Rodríguez han optado por una voladura controlada para evitar un mayor desgarro a la formación morada, después de tres años de desencuentros internos.

La gaditana hará el anuncio oficial este jueves, acompañada de todo su equipo, pero su decisión vendrá acompañada de un mensaje conciliador del secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez. Fuentes de la dirección confirman que Alberto Rodríguez tiene previsto publicar un hilo en su cuenta personal de Twitter agradeciendo el trabajo de Teresa Rodríguez, los años de dedicación al partido morado y dejando la puerta abierta al entendimiento y "a encontrarse electoralmente". "Hemos decidido y acordado con Madrid [la salida] de manera velada y elegante. Él [Alberto Rodríguez] tiene mas potencia comunicativa y le hemos pedido que no haga mención a Anticapitalistas", dice un miembro de la ejecutiva andaluza.

Incertidumbre en Adelante Andalucía

La salida de Teresa Rodríguez de la ejecutiva en Podemos Andalucía cierra la crisis orgánica con la dirección estatal, pero abre un foso de incertidumbre con sus socios de Adelante: IU. La coalición de izquierdas sigue formando parte de Unidas Podemos y sostiene que su acuerdo político es con la dirección de Podemos Andalucía, no con Rodríguez. Si entra una nueva dirección, el acuerdo será con ellos. En las últimas semanas la convivencia dentro del grupo parlamentario se ha hecho más asfixiante, dado que Podemos Andalucía rechaza abiertamente el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos, y la federación andaluza de IU lo defiende fervientemente (su líder, Alberto Garzón, forma parte del Consejo de Ministros).

En la reunión de la ejecutiva de Podemos Andalucía de este miércoles se ha hecho patente esa crisis interna y el temor a que las diferencias con su socio terminen por romper el grupo de Adelante. "Hay que pactar unas normas de convivencia y de contención con IU, y definir bien los roles, porque si no tendremos un divorcio del copón", ha manifestado un miembro de la directiva.

Teresa Rodríguez, líder de Podemos Andalucía desde 2015, se aparta del partido morado para centrarse en la dirección de Adelante, que es una marca electoral en esta comunidad, pero también está inscrito como partido en el registro del Ministerio de Interior, y cuenta con 17 diputados en el parlamento autonómico: 11 de Podemos y 6 de IU. Adelante es el instrumento de sus aspiraciones frustradas dentro de Podemos, a saber, una organización con autonomía política, orgánica y financiera, sin tutelas de Madrid. Su divorcio amistoso con Iglesias es sólo el primer episodio de otra historia: en su entorno son muchos los que la empujan a formar un partido propio que se presente a las próximas andaluzas contra Podemos. Las voces más críticas en la reunión de la ejecutiva han dejado clara su rivalidad con Iglesias, a pesar de haber pactado la ruptura pacífica. Uno de los argumentos a favor de lanzar un nuevo partido que se ha escuchado este miércoles es éste: "El problema que tiene el coleta es que no quiere organizaciones territoriales. El coleta no nos ha matado porque no ha podido. Y eso es mérito nuestro, que hemos capeado el temporal. ¿A quién va a poner en Andalucía? Lo que tienen aquí es a Isa Franco y a María Márquez [diputadas andaluzas en el Congreso afines a Iglesias], no tienen más".

La tensión entre la dirección estatal y andaluza de Podemos viene de largo, porque Iglesias siempre ha cortocirtuitado las expectativas de Teresa Rodríguez por tener mayor control orgánico de su agrupación: un CIF propio, la potestad de elegir las listas electorales en el Congreso, controlar sus finanzas y tener acceso al censo de inscritos. Pero ha sido la formación del Gobierno de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos lo que ha redimensionado esa fractura.

La coalición con los socialistas

La corriente Anticapitalistas, de la que Rodríguez es el rostro más significativo, prevé anunciar su salida de Podemos el próximo domingo. En su ADN no cabe la coalición con los socialistas. Este asunto también se ha valorado en la reunión de la ejecutiva andaluza. "El PSOE siempre fue una pata más del régimen que posibilitó el nacimiento de Adelante Andalucía, no podemos estar en un grupo parlamentario con un socio que pacta a escondidas con los socialistas", dicen fuentes cercanas a la ejecutiva. Éste no es un tema en el que haya consenso, porque también hay voces críticas en el ámbito de Podemos Andalucía que han defendido que "el cogobierno con el PSOE ya representa un dique a las derechas".

El mayor reproche que IU le hace a sus socios dentro de Adelante Andalucía es el perder la oportunidad de armar un partido a la izquierda del PSOE andaluz, en el momento de mayor debilidad (tras perder el Gobierno), de cara a las próximas elecciones. Mientras, desde Podemos Andalucía, aseguran que dentro de IU hay voces críticas con la dirección de Toni Valero y el acuerdo de Gobierno entre IU y PSOE en Jaén, Almería y Granada.