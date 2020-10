Adelante Andalucía acusa a la Junta de avanzar hacia el “detrimento de lo público”

"El capitalismo del desastre". La portavoz de Adelante Andalucía (AA), Ángela Aguilera, ha usado este concepto de la escritora y periodista Naomi Klein para armar su comparecencia en el Debate del Estado de la Comunidad. El capitalismo del desastre es un modelo que "después de las grandes catástrofes sólo entiende de atractivas oportunidades de mercado y organiza ataques contra lo público", ha dicho.

Tras una primera intervención sosegada, - "tono propositivo y respetuoso", en palabras de Moreno - Aguilera ha entonado la defensa del futuro de Andalucía lejos del modelo económico y social presentado en el discurso del Ejecutivo andaluz. La crisis sanitaria del coronavirus es una oportunidad para dejar de lado "un modelo caduco, el de Aznar de los 90", ha expuesto.

El porvenir de la región pasa, para la portavoz de Adelante, por una recuperación económica que se desmarque del "turismo y a la agricultura de exportación". En su comparecencia ha recriminado que se hable de consenso cuando no se dan los detalles de los proyectos en los que se destinarán los fondos de recuperación que aportará la Unión Europea. Aguilera lo tiene claro: nada de iniciativas donde no se apueste por el "desarrollo endógeno de Andalucía" ni que "sirvan para aumentar la cuenta de resultado de sus amigotes", ha dicho señalando a Moreno.

El presidente de la Junta, comedido en su primer turno, ha expresado su "perplejidad" por el cambio de actitud de Aguilera para ir "calentando" el debate. "Me obliga a tener que contestarle. Ahora a criticado ‘todo’", ha dicho. Poco después ha tirado de los clásicos ejemplos para referirse a las propuestas económicas de Cuba y Venezuela y resaltar que son “recetas que no funcionan”. Aguilera ha reconocido que puso "muchas expectativas" en el cambio político en Andalucía tras 37 años de dominio socialista. Pero el gobierno del cambio y de regeneración democrática ha pasado a ser “un gobierno es el del cambiazo y degeneración democrática”.

"Desmantelamiento de lo público"

Adelante Andalucía advierte que la pandemia de covid-19 puede ser "el escenario perfecto para acelerar las grandes reformas neoliberales en detrimento de lo público". Las principales quejas del grupo parlamentario se han centrado en materia de educación y de sanidad. "Expropian un bien común para llenar el bolsillo de unos pocos, mimando la privada y desprestigiando la pública", ha dicho Aguilera, insistiendo en el "desmantelamiento de lo público".

Este escenario pandémico ha descubierto las debilidades del sistema sanitario. Tras la primera ola "no han aprendido la lección", ha subrayado Aguilera ante la falta de PCRs y de rastreadores así como el "colapso" de la Atención Primaria. En materia de educación se le ha reprochado al Gobierno andaluz que la pandemia vuelva a reflejar las "ratios excesivas", un "plan de infraestructuras muerto" o que "haya 12000 niños sin comedor escolar". También han denunciado las contrataciones insuficientes del profesorado que "son coyunturales y no estructurales" y cómo se ha producido la "privatización del bachillerato y la FP". Aguilera expone que los servicios sociales "no escapan a esta lógica neoliberal privatizadora con su modelo de colaboración público-privada" favoreciendo que empresas privadas "hagan el agosto" con el sector público.

Para ese cambio de modelo productivo, Adelante ha echado mano de los datos de desempleo. "Andalucía se desangra en casi el millón de parados", ha apuntado Aguilera. La precariedad, la temporalidad y la estacionalidad laboral son para Adelante las razones por las que de los 700.000 empleos perdidos en el último año, un 28% son andaluces. Este "problema estructural" ha recibido, según Adelante, una respuesta "inexistente" por parte del Ejecutivo andaluz. La recuperación del empleo andaluz pasa, según Aguilera, por implementar un modelo productivo que genere "empleo estable, empleo de calidad, empleo con condiciones de trabajo dignas".

Moreno se ha defendido. Ha argumentado que la propuesta de generar 600.000 puestos de trabajo se realizó "en base a la normalidad" y a un crecimiento del 2% en 4 años. "Nadie me comentó que iba a llegar la pandemia y que el PIB iba a caer un 17,8%". Ahora ese objetivo es "impensable".