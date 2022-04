El temporal arrasa las playas del Levante almeriense justo antes de la Semana Santa

El temporal de lluvia y fuertes vientos costeros no dan tregua a los municipios del Levante de Almería y el litoral de Roquetas de Mar, que aún calculan los numerosos daños. Tanto es así que el Ayuntamiento de Vera ha solicitado al Gobierno central que se declare “zona catastrófica” por los desastres en paseos marítimos e instalaciones del lugar.

Se trata de El Playazo, que se encuentra frente a la Urbanización Nátsun Vera Playa (playa naturista de Vera), y la solicitud tiene como objetivo, según fuentes del Consistorio, “recibir ayudas económicas para paliar los daños ocasionados por el temporal que está afectando durante estos días a la zona”. Sus playas han desaparecido prácticamente debido a la retirada de la arena, lo que ha hecho que las viviendas más cercanas a la costa queden a una distancia de apenas tres metros con respecto al mar, llegando incluso a penetrar en algunas casas.

Así el alcalde de Vera, José Carmelo Jorge Blanco, ha remitido tanto al subdelegado del Gobierno en Almería, Manuel de la Fuente Arias, como a la dirección provincial de Costas, una primera evaluación de daños e imágenes de los desperfectos ocasionados, sobre todo en la zona de la playa naturista, donde el oleaje ha destruido pasarelas de hormigón, chiringuitos y mobiliario urbano. Además, ha penetrado en jardines y viviendas de la primera línea de costa.

Hay que recordar que la erosión en la playa naturista de Vera Playa viene siendo una constante en los últimos años, y que ya hay aprobado por parte de Costas un proyecto de recuperación de las playas situadas entre el puerto de Garrucha y el delta del río Almanzora mediante la construcción de espigones. Una medida que se encuentra en el proceso de resolución a las alegaciones presentadas por los vecinos y “cuya solución pasa a ser de emergencia”, según reivindican vecinos de la zona y la propia administración local.

Asimismo, el Ayuntamiento de Vera ha informado que va a publicar un decreto para “poder contratar de emergencia los recursos necesarios, dentro de sus competencias municipales, para reparar los daños lo antes posible de cara a la Semana Santa”.

“Duchas arrancadas de cuajo en Pulpí”

Por su parte, el Ayuntamiento de Pulpí, han indicado a través de un comunicado que en una primera aproximación “se han detectado daños por desprendimientos, descalces en taludes, 400 metros de pasarela para acceder a las playas dañadas o duchas arrancadas de cuajo”, así como la pérdida de arena, entre otras pérdidas que se han puesto en conocimiento de otras administraciones. Asimismo, ya han trazado “un plan de trabajo para iniciar este mismo miércoles, si el tiempo lo permite, trabajos de reparación, recogida de residuos y empezar la limpieza para que a la mayor brevedad”. El Consistorio espera que no sea “más de cinco o seis días” para que “la costa vuelva a brillar con la calidad que merece para que sea visitada”.

El municipio de Carboneras tampoco se ha salvado de este temporal, de manera que el Ayuntamiento ya tiene previsto pedir ayuda a la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y el Gobierno de España para poder reparar los daños ocasionados en playas, calles y la red de saneamiento así como algunos monumentos e infraestructuras deportivas. José Luis Amérigo, alcalde de Carboneras, explica a este medio que “van a necesitar toda la ayuda posible por parte de las administraciones públicas porque es una urgencia”.

“Ni un gramo de arena en Garrucha”

La alcaldesa de Garrucha, María López, afirma que hay un tramo de casi 400 metros de su playa que “se encuentra impracticable por la falta de arena y el deterioro de los accesos”. Es por ello que desde el Consistorio han trasladado “la preocupación e importancia de daños a Subdelegación y vamos a hacer lo propio ante la Junta de Andalucía y la Diputación, esperemos que nos socorran y nos ayuden a poner todo en orden”.

Según detallan fuentes del Ayuntamiento de Garrucha a este medio, se estima que los daños del temporal “ascienden a unos 200.000 euros”. “En esta suma se incluyen tramos de baranda, las dos zonas de minusválidos, los aseos, las duchas, torres de vigilancia, señales, paneles informativos, así como todas las canalizaciones, arquetas, etc”, indican. Remarcan que “no ha quedado ni un gramo de arena” y que “se necesita un aporte importantísimo para poder poner en funcionamiento un importante tramo”.

Información poco precisa en Níjar

Por su parte, el Ayuntamiento de Níjar explica a elDiario.es Andalucía que están a la espera de que remita el temporal porque “la información que estamos recibiendo de los diferentes núcleos de costa no es precisa y no es posible en este momento poder establecer ni tan siquiera una valoración aproximada de los daños que está causando”. No obstante, reconoce que les está llegando “información de vecinos, comerciantes y hosteleros sobre los efectos que está teniendo el oleaje en las playas, que en algunos puntos incluso está llegando a invadir los paseos marítimos”. Finalmente, aguardan para que “una vez finalice el oleaje comunicaremos con Costas para que se produzca la evaluación real y técnica de los daños, independientemente de las labores de limpieza, que de manera urgente podamos acometer”.

La borrasca ha alcanzado también parte del Poniente almeriense. Precisamente, en el día de ayer, mientras el temporal estaba azotando en el Castillo, allí mismo Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar, declaraba que “se registraron vientos de casi 100 kilómetros por hora, provocando caída de algún árbol, una palmera y una farola”. A las lluvias se le sumó “el fuerte oleaje llegando a los puestos de vigilancia y arrastrando la arena hasta el paseo marítimo”, explicaba el edil.