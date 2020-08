De Bécquer a Magallanes, pasando por Nocturama: la cultura sevillana no se toma vacaciones

Que el de 2020 no está siendo un verano cualquiera no parece un gran secreto. A las altas temperaturas de costumbre se suma la conmoción general por la crisis de la covid-19, a la que Boris Johnson ponía recientemente la guinda recomendando a los británicos no viajar a España. Pese a todo, Sevilla sigue apostando en una doble dirección: ofrecer a los vecinos de la ciudad una alternativa a la huida a la playa, y atraer el turismo foráneo con la cultura como gancho.

Veraneo en la city es el rubro de la campaña estival que desde el Instituto de la Cultura y las Artes (Icas) se ha venido impulsado con tal objeto, y que sumará en total 300 propuestas antes de la llegada del otoño, por supuesto observando todas las normas de higiene y distancia social. De entrada, se mantienen ciclos ya clásicos como Noches de verano en Palacio, que hasta el próximo 5 de septiembre lleva al palacio de los Marqueses de la Algaba espectáculos que van del teatro a la zarzuela, con la gesta de Magallanes y Elcano como eje.

Entre las citas que aún están por celebrarse, destaca el Concierto en Viñetas previsto para los días 20, 21 y 22 de agosto, donde la viola da gamba de Fahmi Alqhai se une a las ilustraciones de Inma Serrano, Inma Otero y Abel Ippólito en un paseo musical y plástico por las influencias musicales que aquel mítico viaje inspiró. También, capitaneados por la Compañía Sevillana de Zarzuela, el ciclo propone una vuelta al mundo musical con la zarzuela como hilo conductor en los conciertos Magallanes y la Zarzuela, un viaje de música centenaria, que tendrá lugar los días 3, 4 y 5 de septiembre). Por último, destaca Mix Nostrum, proyecto de Antropoloops, en el que el DJ avanza en la remezcla de músicas tradicionales, en este caso de países que limitan con el Mediterráneo, una propuesta que complementa y avanza su trabajo en la aplicación Kleos.

Respecto a las artes escénicas, las veladas programadas van desde el Fuego de San Telmo (7 y 14 de agosto), una ópera de bolsillo para soprano, viola da gamba y performer ejercutada para la ocasión por Rubén Barroso, pasando por tres propuestas singulares como son Una guardia en Cubierta (6 y 13 de agosto), de la Contenida Producciones; Enrique el Primero (8 y 15 de agosto), de Exartes; y El Cabaret de la Baret (28 y 29 de agosto), de la Compañía Cristina Almazán.

Otra de las programación insustituibles en la cultura estival son las Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla’ que en su vigésimo primera edición enmarca 75 conciertos para las noches del verano que concederán especial protagonismo a efemérides como el V Centenario de la Primera Vuelta al Mundo de Fernando de Magallanes y Juan Sebastián Elcano o las dedicadas este año a conmemorar el 150 aniversario del fallecimiento de Gustavo Adolfo Bécquer y el 250 aniversario del nacimiento de Ludwig Van Beethoven. Otras temáticas de esta edición 2020 serán el 350 aniversario del nacimiento de Antonio Caldara; así como las conmemoraciones de los centenarios de Amália Rodrigues, Chabuca Granda y Charlie Parker.

Entre los numerosos artistas invitados de este año, destacan nombres como la Capilla Jerónimo Carrión, Musica Ficta, la violinista Anna Urpina, la pianista barcelonesa Sira Hernández, la mezzosoprano asturiana Lola Casariego, la saxofonista malagueña Elisa Urrestarazu, el piano flamenco de Alfonso Aroca, el saxofonista malagueño Ernesto Aurignac, el proyecto musical Neos Dúo o la reveladora guitarra del gaditano Pipo Romero, entre otros.

Y como no hay verano hispalense sin Nocturama, este año el ciclo de pop-rock y otras músicas organizado por La Suite vuelve al Casino de la Exposición del 27 al 29 de agosto con un cartel impresionante: Guadalupe Plata, María Peláe y Martirio encabezarán tres noches de ensueño para los amantes de los sonidos más auténticos, que contarán también con Chencho Fernández & All La Glory, June's Kaleidoscope, Le Parody, Adiós Amores, Jose Domingo, y Ana Chufa con Juano Azagra -además de Marieta Dj-Yé y Música Prepost como djs.

Pero quizá la gran novedad de este año sea el hecho de que una programación cultural gratuita llegue por primera vez a todos los distritos con un centenar de funciones en colegios, sedes vecinales, plazas o parques hasta el día 13 de septiembre.

El Ayuntamiento ha organizado el mayor número de espectáculos culturales nunca antes realizado en la ciudad durante el verano y con presencia en todos los distritos para contribuir a la reactivación y apoyar al sector

Así, el Distrito Nervión ha disfrutado durante el mes de julio de varias convocatorias musicales, al igual que el Distrito Norte, que todavía tiene pendiente acoger la obra de teatro ‘Un príncipe para Leonor’, de la Compañía Milagros (11 de agosto) y el concierto de Gurú Sax (19 de agosto). En cuanto al Distrito San Pablo-Santa Justa, el Parque Joaquín Morón Ríos acogerá el próximo 14 de agosto un concierto de la Banda Municipal.

Triana tampoco podía quedar fuera de esta programación, y además de los espectáculos ya celebrados contará el 26 de agosto, en el Parque El Turruñuelo, con una obra que gira en torno a la figura del poeta y escritor sevillano más universal, coincidiendo con el 150 aniversario de su muerte: Gustavo Adolfo Bécquer. Un retorno anhelado, de la Compañía Un Proyecto Corriente. Cabe recordar que el propio Bécquer ha sido el protagonista del mapping de la Torre de Don Fadrique a lo largo del mes de julio.

Por su parte, en el Distrito Los Remedios, la obra de teatro La puñalá, de Viento Sur Teatro, será representada el día 6, a lo que se sumará, el 27 de agosto, la representación de Música para los hermanos Bécquer, un espectáculo de Engranajes Culturales. La misma obra será representada un día antes en el Distrito Sur, en concreto en la Factoría Cultural. Otras citas similares tendrán lugar en Sevilla Este, Alcosa y Torreblanca, con teatro, recitales flamencos y conciertos, así como en el Distrito Cerro-Amate

Asimismo, el Distrito Macarena, concretamente, en el Parque Torrejón, acogerá la actuación del cuarteto Almaclara, entremezclada con la lectura de textos del poeta y escritor Gustavo Adolfo Bécquer, el próximo 23 de agosto, y Santa Catalina celebrará una sesión triple a finales del mes de agosto, con flamenco, teatro y músicas actuales.

Finalmente, El Cortijo del Cuarto será la sede que albergará las actividades culturales previstas en Bellavista-La Palmera dentro de Veraneo en la City. Arrancará el 11 de septiembre y reunirá un recital flamenco por parte de la Peña La Fragua y dos espectáculos musicales protagonizados por Control C y Groal el día 13, entre otros.