Chipiona hace historia con Sus Majestades: tres mujeres representarán a los Reyes Magos

El Ayuntamiento de Chipiona ha dado a conocer los nombres de las personas que representarán a Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente estas próximas navidades en la localidad y son nombres de mujer. Por primera vez las personas elegidas son mujeres y ningún hombre llevará esa preciada corona en unas fechas tan señaladas.

Mercedes Rodríguez Mendoza encarnará a Melchor, Tere Benítez Franco a Gaspar y Mercedes Camacho Torreño a Baltasar. Tres mujeres ilusionadas que han hecho historia sin pretenderlo. El alcalde de Chipiona, Luis Mario Aparcero, del partido Unidos por Chipiona (UxCH), explica a este periódico que no hay que buscar un elemento feminista en la decisión, sino únicamente “dentro de la igualdad, ya que muchas veces han sido tres los hombres elegidos para esta función”.

“En Chipiona (19.000 habitantes) es la primera vez que son tres las mujeres. En muchas ocasiones ha habido una mujer y este año se ha dado esa coincidencia sin ningún motivo en especial. Dos Reyes los elige el Ayuntamiento y el otro lo propone la Asociación de Belenistas porque trabaja mucho por la Navidad. Las otras dos personas han solicitado a nivel individual ser Rey Mago y las hemos aprobado. No hay más”, explica el alcalde.

“Uno de mis sueños ya se ha hecho realidad”

Las tres elegidas se lo toman con total naturalidad. Se sienten privilegiadas por cumplir un sueño personal y por regalar ilusión a muchos niños, pero lo ven igual de normal que cuando son tres hombres los que se suben a las carrozas el día 5 de enero. Mercedes Rodríguez dice que “por suerte las cosas van cambiando. Antes decían que las mujeres no podían ser costaleras, por ejemplo, y ahora ya no es así. Yo, con 62 años, sigo teniendo mucha ilusión por los Reyes Magos y estoy muy feliz por haber sido elegida”.

Mercedes no se presentó como candidata. Fueron sus hijos los que lo hicieron y se ha llevado una gran sorpresa: “En mi caso siempre he tenido la ilusión de representar un Rey Mago y mis hijos me inscribieron en el mes de febrero porque yo siempre les he dicho que me habría encantado estar ahí lanzando caramelos. Un día mis hijos me dijeron que tenían una sorpresa y yo pensé que iba a ser abuela de nuevo. Me dijeron que había sido elegida y qué lote de llorar me pegué”.

“Es muy bonito alcanzar un sueño. Uno de mis sueños ya se ha hecho realidad y si llega a ser por mí, no me habría salido nunca. Toda la familia está implicada con todo el trabajo que supone esto y los niños ya saben que yo voy a representar a sus majestades”, explica Mercedes, una persona muy conocida en la ciudad por tener una frutería en el mercado de abastos de Chipiona.

“Lo importante es tener ilusión, seas hombre o mujer”

Otra empresaria chipionera es Mercedes Camacho, que se dedica al mundo de la flor cortada. Dará vida a Baltasar y también agradece la confianza para asumir esa responsabilidad. “Me llamó el concejal para preguntarme si quería ser elegida y estoy muy contenta porque llevaba mucho tiempo ilusionada. Aquí un año hubo dos mujeres, pero tres, nunca. Ha dado la casualidad, pero no tiene más importancia. Hay muy buenas profesionales del maquillaje y del vestuario en Chipiona y seguro que harán muy bien su trabajo en la cabalgata”.

Tere es una persona muy comprometida con cuestiones solidarias. Pertenece a la Asociación de enfermos de Fibromialgia (Asefichi), entre otras, y ha sido elegida como representante de los belenistas chipioneros, aunque paralelamente ya está ensayando para salir en una chirigota en el próximo Carnaval. Como sus compañeras, comenta que “no es una decisión basada en el feminismo. Aquí lo importante es tener ilusión por hacer esto lo mejor posible, seas mujer o seas hombre. Las tres estamos muy contentas con esta decisión”.