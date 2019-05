El PSOE domina una provincia de Cádiz pendiente de 17 pactos

Las elecciones del 26M fueron en la provincia de Cádiz las de la confirmación del PSOE como la fuerza política con mayor respaldo. Ganó en 24 de los 45 municipios gaditanos y seguirán al frente de Diputación, aunque con la necesidad de algún apoyo y con la previsible renovación de su actual presidenta. No obstante, de momento no se baraja otro nombre para sustituir a Irene García después de que Fran González, candidato a la alcaldía de Cádiz y reconocido pedrista, no haya conseguido representación en Diputación por su partido judicial.

Pero el panorama es de mucha incertidumbre porque serán necesarios pactos en 17 ayuntamientos y tendrán que darse muchas conversaciones hasta el 15 de junio, día de los plenos de investidura.



Un ejemplo de ello es El Puerto de Santa María, donde la suma de PP-Cs-Vox puede hacer que los populares recuperen la alcaldía cuatro años después. La mejoría del PSOE con respecto a 2015 no ha sido suficiente y se ha quedado en ocho concejales, por nueve del PP de Germán Beardo.

De todas formas, no en todos los casos será necesario llegar a acuerdos porque las listas más votadas gobernarán en minoría. La comarca donde más mayoría absolutas se han dado ha sido en la Sierra, donde en 17 de los 19 municipios el ganador ha vencido con claridad.



Se vivieron casos excepcionales como el de Juan Franco (La Línea 100x100) que ha arrasado con 21 concejales o el de Barbate, donde el andalucista Miguel Molina ha llegado a los 17. Pero es un dato revelador que con respecto a 2015, las últimas elecciones municipales, los socialistas tengan ahora dos mayorías absolutas más que entonces, pasando de 12 a 14.



En el polo apuesto se encuentra el Partido Popular, que ha confirmado el desplome que ya apuntó en las elecciones generales en la provincia, aunque al menos consigue mantenerse como la segunda fuerza. Con respecto a 2015 pierde 36 concejales y casi 34.000 votos en el cómputo global de todos los municipios. Pierde tres diputados y Ciudadanos entra en la Diputación gaditana con uno, mientras que Podemos llega a dos. Vox, pese a su irrupción en cuanto a número de votos y de concejales, se queda sin representación en Diputación.

Alcaldías por definirse

El resultado electoral del pasado domingo confirmó la continuidad en las grandes ciudades como Cádiz (Adelante Cádiz), Jerez (PSOE) o Algeciras (PP), aunque en el caso de Landaluce no está claro si gobernará en solitario con apoyos puntuales en el Consistorio algecireño o si buscará algún socio.

En el Campo de Gibraltar, precisamente, el PSOE vuelve a tomar el mando en la Mancomunidad de Municipios después de ocho años de mandato del PP, pero necesita apoyos y se los planteará en los próximos días a La Línea 100x100 y también a IU.

Es curiosa la situación que se ha dado en Chipiona por el empate registrado entre el PSOE y Unidos por Chipiona (UxCHI), donde ambos tienen cuatro ediles. La suma de los dos tampoco llegaría a la mayoría absoluta, que se sitúa en nueve concejales, por lo que la llave la tendrá Izquierda Unida, que ha sumado tres concejales.