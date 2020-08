El hospital de Algeciras, epicentro de un brote de Covid-19: cinco sanitarios de Urgencias contagiados y 21 aislados

Un hospital andaluz se ha convertido en un foco de contagio de coronavirus, cebándose con el personal sanitario, el más expuesto a la pandemia. Esta información era recurrente hace tres meses, con el estado de alarma en vigor, en pleno confinamiento, cuando Andalucía se situó entre las comunidades donde los contagios entre los profesionales de la Salud estaban muy por encima de la media. La razón entonces era la falta de material de protección para los sanitarios, la dificultad de la Junta para proveerse de mascarillas y EPIs, la irrupción violenta de un virus del que se sabía poco. Un mes y medio después de que decayera el estado de alarma, la historia se repite.

El hospital Punta Europa de Algeciras está siendo el epicentro de un brote de COVID-19 que está afectando por el momento a cinco de sus sanitarios de Urgencias, que han dado positivo, mientras que son 21 los profesionales que permanecen en aislamiento. Fuentes de los trabajadores de este centro aseguran que son siete los contagiados, pero los datos oficiales hablan de tres enfermeros, un médico y un técnico.

"No sabemos las cifras exactas, pero los contagios son ciertos. Hay profesionales contagiados en Urgencias y otros aislados. Las cifras nos las tendría que dar dirección y no nos las están dando. La información no nos llega y llevamos toda la semana intentando conseguirlo. Y eso es algo bastante grave", denuncian desde el sindicato CSIF.

Esta situación se desarrolla en un escenario que empieza a ser preocupante en la provincia de Cádiz, que hasta el momento había sido uno de los reductos que se resistían al virus. Esta semana se hizo viral la publicación en Facebook del sanitario José Serrano, del hospital Punta Europa, que denuncia que "estamos como en las primeras semanas de marzo. Ya está la unidad de infecciosos lleno de COVID-19. Ya hay casos en la UCI. Ya hay personas luchando por salvar su vida. Esto empieza de nuevo y si no ponemos de nuestra parte me temo lo peor antes de lo que piensa la mayoría".

Sanitarios de este centro algecireño denuncian que desde la dirección del hospital "se están negando a hacer el PCR al resto del personal, incluso cuando se reúnen los criterios de la epidemióloga que son presentar síntomas o haber estado a menos de un metro y medio durante mas de 15 minutos y ambos sin mascarillas. Sólo nos facilitan una mascarilla quirúrgica para todo un turno de 7 horas. Sólo al personal de la Zona A, que es donde se derivan los posible positivos, se les proporcionan mascarillas FPP2 que no son reutilizables, pero que debemos usar durante un ciclo completo".

Desde el CSIF afirman que "está claro que si hay un contagio es por falta de medios. La información oficial es que se da a los trabajadores lo que necesitan, pero algo está fallando. No se está controlando el trato con los pacientes. Todos estamos oyendo que la provincia de Cádiz es muy segura, pero ya tenemos pacientes ingresados por COVID, incluso uno en la UCI. Hablamos de cosas serias y queremos que nos atiendan para que nos digan qué está sucediendo con los trabajadores".

Este jueves publicaba Europa Sur que sanitarios del hospital de Algeciras denuncian que no fueron aislados tras el ingreso de una embarazada en la UCI. Enfermeros del centro sostienen que no se les realizó test alguno ni fueron puestos en cuarentena, algo que califican de “intolerable”. Un camionero marroquí de 41 años es el otro paciente que se encuentra ingresado por coronavirus en la UCI del hospital Punta Europa de Algeciras.

Este medio intentó conocer la versión de la dirección del hospital algecireño, pero no fue atendido. Desde la la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía se señala que "de casos concretos no hacemos valoraciones".