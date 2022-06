Canal Sur emitirá a media noche y en diferido los debates provinciales de la campaña electoral de Andalucía

La Radio y Televisión Pública de Andalucía (RTVA) tiene previsto emitir el viernes “en torno a las 23.45 horas” en Canal Sur los debates electorales con representantes políticos que ocupen una de las primeras posiciones en la candidatura al Parlamento de Andalucía por su provincia, si bien no habrá candidatos de Adelante Andalucía (a diferencia del de RTVE) ya que está previsto para fuerzas políticas con representación parlamentaria, esto es, PSOE, PP, Ciudanos, Vox y Por Andalucía, de acuerdo al Plan de Cobertura de la RTVA aprobado por el Consejo de Administración de la RTVA y respaldado por la Junta Electoral de Andalucía. Este último partido va a interponer a lo largo de este jueves una queja ante la RTVA pero no por la ausencia de Adelante Andalucía (ya se retiró del pulso judicial contra Teresa Rodríguez) o por alguna circunstancia similar sino por el horario en el que se van a emitir los debates provinciales.

Después de que el ente público decidiera a última hora cambiar de Canal Sur Televisión a su segundo canal, Andalucía Televisión, la emisión el pasado lunes del primer debate a seis entre los candidatos a la Presidencia de la Junta en las próximas elecciones del 19 de junio, que incluyó un programa previo y otro de análisis y opinión, la cadena autonómica emitirá en ocho desconexiones provinciales esos ocho debates “el viernes 10 en torno a las 23.45”, según fuentes de la propia cadena.

“Canal Sur emitirá los debates electorales provinciales el viernes a las 12 de la noche, no vaya a ser que la gente los vea, vayan a votar y no gane Moreno Bonilla. El PP está usando su maquinaria para que parezca que no hay elecciones”, señala a este medio Juan Antonio Delgado, cabrza de lista de Por Andalucía en Cádiz.

“Esa decisión forma parte de la estrategia del PP de desmovilizar al electorado, como convocarlas con El Rocío, las ferias, los carnavales, los deseos de buen tiempo y playa”, apunta al respecto del horario marcado la número uno del PSOE por Cádiz, Irene García, que asegura que habrá “una protesta”, sin ofrecer por el momento mayor detalle.

Los candidatos de los principales partidos por cada provincia debatirán durante 60 minutos, aproximadamente, sobre tres bloques temáticos: un primer bloque de política social que incluye sanidad, educación e igualdad, un segundo bloque de economía, empleo y política fiscal y un tercer bloque de gobernanza que incluye política territorial, financiación autonómica, pactos, desafíos de Andalucía y regeneración, según ha informado RTVA este jueves en una nota de prensa en la que informa en el último párrafo del día y hora de la emisión.

Mecánica de los debates

Los debates de Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba se grabaron este miércoles en Sevilla, mientras que los de Granada, Almería, Jaén y Málaga se graban este jueves en Málaga, según la previsión establecida por RTVA, que también dejó establecido en su plan de cobertura informativa de la campaña que, una hora antes del comienzo de la grabación de los debates, “se realizarán la elección y los sorteos pertinentes según el acuerdo alcanzado entre las distintas fuerzas políticas para el debate regional”, que se celebrará el próximo lunes.

La ubicación en el plató de las candidatas y los candidatos será de izquierda a derecha según la posición del espectador. Cada uno irá eligiendo su posición por orden basándose en el número de votos obtenido en las pasadas elecciones autonómicas de mayor a menor en cada provincia. En cuanto a los turnos del denominado 'minuto inicial', abrirá la segunda fuerza más votada en las anteriores elecciones y, a continuación, seguirán en orden de mayor a menor según también a los pasados resultados de 2018.

Según la mecánica establecida, para los turnos para apertura y cierre de cada uno de los bloques, se llevarán a cabo tres sorteos mediante la extracción de tantas bolas numeradas como candidatos asistan al debate. Se llevarán a cabo tres sorteos, tantos como bloques, en los que se elegirán sucesivamente los turnos, desde quién abre a quien cierra. Para los turnos del 'minuto final', en orden de menor a mayor según los resultados de las pasadas elecciones.

Según acuerdo de los partidos, los candidatos y las candidatas podrán disponer en el debate de la documentación que consideren oportuna en papel o en un dispositivo digital, que deberá permanecer en modo avión, y queda prohibido mostrar audios o vídeos durante el debate, informa la RTVA. Las candidatas y los candidatos dispondrán de un cronómetro a la vista para que puedan gestionar sus tiempos de intervención con arreglo al formato del debate. Los cronómetros estarán gestionados por árbitros profesionales.

Intervinientes en los debates

En el debate de Sevilla intervendrán Javier Cortés, de Vox; Patricia del Pozo, del PP; Marta Bosquet de Ciudadanos, Esperanza Gómez de Por Andalucía y Adela Castaño del PSOE.

En el debate de Cádiz debatirán Manuel Gavira, de Vox; Ana Mestre del PP; Juan Antonio Delgado, de Por Andalucía; Rocío Ruiz, de Ciudadanos y Irene García del PSOE.

En el debate de Huelva intervendrán Rafael Segovia, de Vox; Julio Díaz, de Ciudadanos; Loles López, del PP y María Márquez del PSOE.

En el debate de Córdoba participarán Alejandro Hernández, de Vox; José Manuel Gómez, de Por Andalucía; Angel Luis Pimentel, de Ciudadanos; Jesús Aguirre del PP y Isabel Ambrosio del PSOE.

En el debate de Málaga intervendrán Antonio Sevilla, de Vox; José Manuel Piña, de Por Andalucía; Nuria Rodríguez, de Ciudadanos; Patricia Navarro, de PP y Josele Aguilar del PSOE.

En el debate de Jaén debatirán intervendrán Benito Morillo de Vox; Enrique Moreno, de Ciudadanos; Juan Bravo, del PP y M.ª Ángeles Ferriz del PSOE.

En el debate de Granada intervendrán Ricardo López Olea de Vox; Alejandra Durán, de Por Andalucía; Concha Insúa, de Ciudadanos; Marifrán Carazo, del PP y Noel López del PSOE.

En el debate de Almería participarán Vicente García Egea de Ciudadanos; Rodrigo Alonso, de Vox; Juan Antonio Lorenzo, del PSOE y Carmen Crespo del PP.