La consejera de Cultura avala la decisión de Córdoba de recuperar nombres franquistas "con arraigo" para el callejero

Patricia del Pozo, consejera andaluza de Cultura y Patrimonio, avala la restitución de tres nombres de calles franquistas en Córdoba argumentando el "arraigo popular" de las mismas. Así ha contestado en el Parlamento andaluz a las preguntas que sobre este asunto le ha planteado la parlamentaria de Adelante Andalucía Ana Naranjo.

Del Pozo ha asegurado que la Junta velará por el cumplimiento de la Ley de Memoria en este caso y "actuará", si fuera preciso, si bien ha empleado también el mismo argumento del Gobierno local de PP y Cs para justificar la recuperación de nombres, que PSOE, IU, Podemos y asociaciones memorialistas consideran "franquistas", señalando la consejera que, en realidad, no se implantarán los nombres que fueron retirados, sino otros. En realidad, la propuesta municipal no es modificar los nombres si no no recuperar el nombre literal de las personas que le daban nombre antes y fueron personajes franquistas, esto es: José Cruz Conde, Conde de Vallellano y Antonio Cañero. Las ahora calle Foro Romano, avenida del Flamenco y Plaza de los Derechos Humanos serán calle Cruz Conde, avenida de Vallellano y Plaza de Cañero.

La consejera entiende que lo que busca el Ayuntamiento es recuperar nombres "con un gran arraigo popular" y que se pueden haber eliminado previamente en base a criterios subjetivos. Cabe recordar que la comisión municipal de Memoria Histórica decidió eliminar estos nombres tres como dicta la Ley de Memoria Democrática de Andalucía.

No "prejuzgar al Ayuntamiento de Córdoba"

En cualquier caso, Del Pozo ha aclarado que el inicio del procedimiento "para la revisión de tres calles no supone" que ya se haya hecho, pero, "si llegara a hacerse y estuviéramos ante algún supuesto contrario a la Ley de Memoria Histórica y Democrática, por supuesto que la Consejería actuará", pero lo que la Junta no hará, "en ningún caso, es prejuzgar que el Ayuntamiento de Córdoba esté incumpliendo la Ley, cuando ni siquiera se ha adoptado una decisión definitiva".

En opinión de la consejera y respecto al cambio del callejero que aprobó en su día el Pleno municipal cordobés, "nos movemos en un ámbito tan subjetivo, como ya dijo en su día el Consejo Consultivo, que en base a la Ley de Memoria Democrática se están tomando decisiones, algunas veces, carentes del fundamento necesario".

Por eso, Del Pozo se ha preguntado "¿por qué una calle no va llamarse Avenida Vallellano, como también se llaman los Jardines de Vallellano de la ciudad de Córdoba, sin que exista ningún problema?, y la antigua calle José Cruz Conde, ¿por qué no puede llamarse Cruz Conde, sin más, como ocurre con el Parque Cruz Conde?, y nadie ha pedido el cambio de denominación".

Por otro lado, Del Pozo ha anunciado que, en aplicación de la Ley de Memoria andaluza, la Junta está "trabajando en Córdoba en lo que de verdad puede dar consuelo a las familias, que es encontrar los restos de sus familiares" y, por eso, se van a "contratar trabajos de investigación, localización, delimintación, exhumación y estudio antropológico de víctimas en Montilla, Posadas, Adamuz y Pozoblanco", afirmando Del Pozo que le "sorprende" que la parlamentaria de Adelante Andalucía "no se interese por este tipo de cuestiones, que son las que llegan al alma".

Cumplir la ley

La consejera ha respondido así después de que la parlamentaria andaluza de Adelante Andalucía por Córdoba Ana Naranjo le recordara que la Ley obliga a las administraciones andaluzas a "retirar o eliminar símbolos contrarios a la memoria democrática y que, si no se cumpliese", sería la propia Del Pozo, "la que tendría por Ley que incoar de oficio un procedimiento para la retirada de dichos elementos", siendo eso lo que espera que haga en este caso, cuando se incumpla la Ley.

Eso, según ha subrayado, "es lo que va a proteger a las víctimas del franquismo", y por ello en Adelante Andalucía estarán "muy atentos" a que Del Pozo cumpla la Ley, y lo mismo harán "las asociaciones memorialistas cordobesas, que ya han anunciado que tomarán todas las medidas necesarias, en el caso de que haya esa reversión y de nuevo vuelvan al callejero cordobés la exaltación de los golpistas y de los franquistas".

Junto a ello, desde Adelante Andalucía también se actuará, "con todas las medidas necesarias, en el caso de que en Córdoba capital se incumpliese de nuevo" la Ley, recordando Naranjo a Del Pozo que, por otro lado, "las declaraciones de lugares de memoria, la reparación y el derecho a la verdad tienen que ser garantizados en esta legislatura, pues la Ley de Memoria Histórica y Democrática, como el resto de las leyes, está para ser cumplida y garantizada por parte de todas las administraciones públicas".