"El colapso normal con la gripe, unido a la Covid, sería imposible de sostener por ningún sistema sanitario"

David Moreno Pérez es el director del Plan Estratégico de Vacunaciones de Andalucía. Actualmente, el sistema público andaluz de salud se encuentra inmerso en la campaña de vacunación antigripal 2020-21, una empresa sin precedentes en plena crisis sanitaria por la pandemia y que, como reconoce Moreno, podría servir "de entrenamiento" para la más que deseada vacuna contra la COVID-19, desgraciadamente aún sin fecha. El director asegura que, por ese motivo, esta campaña es "muy especial" porque no las ha habido "tan masivas".

¿Cómo está yendo la campaña de vacunación contra la gripe?

La campaña va muy bien. Vamos superando todas las expectativas que teníamos. La verdad es que la aceptación por parte de la población está siendo altísima y los profesionales sanitarios, como no era de esperar otra cosa, están trabajando a destajo, y eso que venimos de la época de la que venimos. Está colaborando todo el personal sanitario de una forma fantástica y eso hace que estemos poniendo prácticamente casi el doble de dosis que años anteriores. En los días de campaña a los que estamos ahora, ya hemos puesto casi el doble de dosis que en el mismo momento que en campañas anteriores, incluyendo la del año pasado.

Supongo que la población está más alertada al respecto por las circunstancias actuales. ¿Han hecho ustedes un llamamiento más importante este año?

Nosotros teníamos claro desde el principio que había que hacer una campaña de gripe muy fuerte porque, si tenemos en mente qué ocurre todos los años con la gripe, sabemos que en enero, febrero y marzo, las urgencias, la atención primaria, los hospitales, todo está cargadísimo de gripes, con gente esperando a ingresar en observación porque no hay camas de hospitalización. Está claro que todo eso está asociado a todo los virus respiratorios pero sobre todo a la gripe. Ese tipo de situación de colapso es normal cuando hay gripe, pero que ocurra en una situación como la de ahora, con la pandemia de Covid, que incluso puede recrudecerse en invierno más todavía, sería imposible, como ya de por sí solo ha demostrado la Covid que hace. El colapso normal con la gripe, unido a la Covid, sería imposible de sostener por ningún sistema sanitario. No se puede sostener eso. Yo creo que tanto profesionales como población lo hemos entendido perfectamente y eso hace que la gente quiera vacunarse.

¿Qué horizonte tienen para las próximas semanas y meses? ¿La demanda está siendo soportable?

Ahora mismo estamos en el pico de vacunación. En todas las campañas, cuando más vacunas se ponen siempre son en las primeras dos semanas de la campaña. Creo que ahora estamos en el tope. Más allá de lo que estamos vacunando ahora no se va a vacunar. Seguramente, a partir de las próximas semanas bajarán esas dosis diarias. Lo que pasa es que, sumadas todas ellas, harán que esta temporada pongamos más dosis que en ninguna otra campaña en la historia de la gripe. No es esperable que se pongan más dosis al día de las que se están poniendo ahora.

La 'población diana' es superior al número de dosis prevista. ¿Podría alguna persona que quiera vacunarse contra la gripoe no tener acceso a una dosis?

Teóricamente sí, pero partimos de la premisa de que el 100% de las personas no se va a vacunar de gripe. Eso sería vivir en un mundo utópico. Con ninguna vacuna, con ninguna situación se llega a un 100%, ni siquiera a un 90%. Todos los cálculos que hemos hecho han sido cálculos muy optimistas, pensando en que podríamos llegar a vacunar incluso por encima del objetivo que se ha marcado desde la OMS y el Ministerio de Sanidad, con un 70% de cobertura .Y los cálculos que se han hecho, incluso un poquito más, a un 75-80%, asumiendo que iba a haber una demanda muy importante por parte de las personas. Pero más allá es muy difícil que que esto sea así, o estaríamos hablando de morir de éxito. ¿Podemos quedarnos sin dosis en enero? Es una realidad que hemos manejado todas las consejerías y todos los países. Como poder, podría ocurrir, lo que pasa es que, aunque hubiésemos querido más dosis, no las hay. No hay que pensar que hemos sido poco previsores, sino que el mercado de vacunas ahora mismo a nivel mundial está muy complicado, y de hecho algunas comunidades no han podido comprar todo lo que tenían estimado por haberse movido un poquito más tarde de lo habitual. Hay una "pelea" por dosis de gripe a nivel mundial y nosotros, gracias a que nos movimos muy pronto y con mucha rapidez, conseguimos las dosis que estimamos que era la que teníamos que poner.

¿Se están apreciando algunos retrasos por la dificultad de encontrar cita para vacunarse?

Ese problema está. Estamos en una situación un poco de estar pasando el colapso en cuanto a citas, a llamadas telefónicas, etc. Todos sabemos lo difícil que es, pero ahí hay algo inequívoco y es que se están poniendo el doble de dosis que el año pasado. Al final, de alguna forma u otra, la gente consigue cita por vía telemática, por vía telefónica, consigue la cita incluso en mayor número que otros años. Eso por un lado. Y por otro lado, lanzar un mensaje de tranquilidad. Sabemos que la gente puede ser muy nerviosa con estas cosas y que tiene cierta ansiedad por vacunarse, y algunos se quejan de que la cita que le han dado es para dentro de un mes. Pero es que no podemos vacunar a todo el mundo de una tacada en una semana. Eso es imposible, no podemos. También hay que decir que la gripe llegará a finales de diciembre o a primero de enero, y con que nos vacunemos una semana o dos semanas antes, nos sobra para estar defendidos contra la gripe. La campaña es larga, queda mucho tiempo para que llegue la gripe, lo que es la infección, y todo ese tiempo es un tiempo hábil para vacunarse, porque igual de protegido está el que se vacune hoy que el que se vacune en noviembre.