La campaña "masiva" de la Junta de Andalucía contra la gripe se queda corta con la 'población diana'

"Este año afrontamos la campaña más importante e intensa realizada hasta la fecha, ya que los grupos de riesgo de gripe son muy similares a los de covid-19, por lo que es muy importante la prevención de la gripe en todas estas personas", dijo el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. La campaña de la vacunación de la gripe se adelantó dos semanas con respecto a la del año anterior. La coexistencia con la covid-19 avanzó la actuación de la Junta de Andalucía, que comenzó la administración de las vacunas antigripales el pasado 8 de octubre. Para esta ocasión se han adquirido 2,3 millones de dosis de vacunas, un incremento del 69% con respecto al ejercicio anterior. Se busca superar la cifra de la campaña 2019-2020 que fueron de 1,2 millones.

De Salud Responde a la consulta, retrato a tres bandas del colapso de la atención primaria andaluza: “La situación es caótica”

Saber más

El desglose de las vacunas es el siguiente: 1.660 millones de dosis han sido compradas por el Servicio de Salud Andaluz (SAS) mientras que el Ministerio de Sanidad ha destinado una partida de 663.820. Pero, según se recoge en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), la población diana a vacunar es de 3,231 millones de andaluces. La campaña "masiva", calificativo dado por el portavoz del Ejecutivo, Elías Bendodo, se quedaría corta. "Lo normal es que se anuncien unas cantidades que se cumplen. Es otro ejemplo tras el número de EPIS (equipo de protección individual), PCR, rastreadores…", dice el diputado socialista, Jesús María Ruiz.

Dice textualmente el boletín oficial andaluz que "durante esta campaña, debido a la situación excepcional de pandemia de COVID-19, se van a realizar una serie de actuaciones dirigidas a optimizar y mejorar la protección frente a la gripe en la comunidad andaluza, con unos objetivos elevados de cobertura vacunal en todos los grupos diana".

💉😷 #Andalucía dispone de 2,3 millones de dosis de vacunas para la campaña contra la #gripe que arrancará el próximo 14 de octubre para proteger a la población de riesgo y evitar las complicaciones derivadas de esta patología. ➡ https://t.co/KgJ6SJB7du ✅ pic.twitter.com/70uJNJ5vsu — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) 6 de octubre de 2020

Desde la Consejería apuntan a que existe la "posibilidad contractual de llegar hasta 2,6 millones [de dosis]" ya que se aspira a vacunar a más personas de los grupos diana. Con ese número de vacunas se cumplen los criterios marcados por el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), 75% de las personas mayores de 65 años y personal sociosanitario y del 60% de embarazadas y grupos de riesgo, pero la Junta no alcanzaría el objetivo de los 3 millones. "Una cosa es lo que fije el Consejo Interterritorial y otra lo que haga el gobierno andaluz", tercia Ruiz. Con ese criterio "no se llega a todos los enfermos de riesgo como personas con distintos tipos de cáncer y diabéticos", remacha.

Superada la primera tanda, donde la prioridad ha sido para las residencias de mayores y para el personal sanitario y sociosanitario, la campaña se ha hecho extensiva a mayores de 65 años y al personal de aquellas profesiones consideradas esenciales. "Llevamos muy pocos días de vacunación con lo que no tenemos datos concretos. Se hará un balance más adelante para ser más rigurosos", explican fuentes de la Consejería de Salud y Familias. Ruiz ya predice: "La Junta no tiene personal para realizar la captación activa en los centros sanitarios ni para administrar las dosis".

Descongestión de los centros sanitarios

Tras las primeras vacunaciones, la campaña se amplía a partir del 1 de noviembre para el resto de grupos de riesgo habituales: personas de 65 años o más, embarazadas, personas con patologías crónicas a partir de 6 meses de edad y personal sanitario y perteneciente a profesiones esenciales. En el actual contexto pandémico, los centros de salud acogen citas con 4-5 minutos de distancia para evitar las aglomeraciones y se fomentan las visitas por la tarde.

Las citas se pueden solicitar a través de la aplicación de Salud Responde y ClicSalud+. Además existe la posibilidad de pedirla telefónicamente al centro de salud. Ruiz se queja de las incidencias registradas desde el inicio de la pandemia y del colapso de la atención primaria. La Consejería no tiene constancia de que existan problemas en estas vías de contacto. "Esto no significa que no haya fallos puntuales", puntualizan, sobre todo en momentos de mayor demanda. La Junta también ha apostado por la vacunación a domicilio para medio millón de andaluces mayores de 75 años y todos aquellos con problemas de movilidad, con pluripatología, inmunodeprimidos o personas que tengan dificultad para acudir a su centro sanitario por su estado de salud.

Espacios alternativos

Según los datos de la Consejería, existen 1.600 puntos oficiales de vacunación en toda la comunidad autónoma. Para descongestionar los centros sanitarios, Salud y Familias ha accedido a que los mismos puedan diversificar su punto de vacunación al exterior. "Calles y plazas. Sí. Vamos a instalar carpas también para facilitar la puesta de la vacuna", anunció Bendodo.

De momento "se sigue trabajando en ello", dicen fuentes de Salud aunque ya hay habilitados espacios alternativos como la parroquia de Nuestra Señora de los Remedios en Sevilla. La Hermandad del Cerro del Águila de la capital hispalense también ha puesto a disposición su sede. Son los centros de salud de cada zona los que se encargan de la gestión y logística de estos espacios mientras sirven este propósito sanitario. "No es nuevo por la covid. Ya lo hicimos el año pasado ya que tenemos distintos programas con el centro sanitario. Nosotros ponemos las instalaciones y el acceso a Internet y ellos vienen con todo el material. Este año también tendremos a unos voluntarios que garantizarán que se sigan los protocolos de seguridad e higiene", explica a este diario el diputado de Caridad de la hermandad, Luis Escalona.

Concienciación

"Este año más que nunca" es el eslogan promovido por la Consejería para una campaña de vacunación de la gripe que se alargará hasta el primer trimestre del año que viene. La Consejería reconoce que la herramienta principal para alcanzar el objetivo marcado por el ejecutivo andaluz es la "concienciación".

"Hay que hacer ver a la población que [la vacunación de la gripe] es más importante este año que nunca", insisten. Para ello apelan a que los ciudadanos deben "dejar de tener miedo de ir al centro de salud".

Junto con la campaña antigripal, desde la administración se recomienda la vacunación frente al neumococo a las personas de 65 años y a todas aquellas propensas a enfermar por esta bacteria causante de, entre otras infecciones, la neumonía.