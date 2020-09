Festivalear en tiempos de pandemia

La pandemia que no cesa ha acelerado debates que estaban latentes en la sociedad y que ha habido que resolver a fuerza de virus. El teletrabajo, la teleenseñanza, la potenciación de las herramientas digitales en todos los órdenes de la vida, etc. A los festivales de audiovisual también nos ha llegado la hora de reflexionar y decidir. Realizar ediciones presenciales, enfrentándonos a reducciones de aforo y obligando a públicos a medidas de seguridad extremas junto con el movimiento de invitados, con el riesgo de que con ellos viaje el bicho, o buscar el refugio de Internet. Todos los buenos seguidores de eventos cinematográficos han comprobado como desde el malhadado marzo festivales señeros se han ofertado en plataformas digitales. Algunos, los de los momentos duros de la pandemia, íntegramente; otros, desde mayo, simultaneando Internet con partes presenciales. Unos terceros han optado por la fórmula tradicional. Como se dijo al principio, un debate que latía en este mundo se ha tenido que acelerar.

Alcances, el festival de Cine Documental de Cádiz que se está celebrando mayoritariamente en digital hasta el 4 de octubre, tuvo que enfrentarse a este hecho. Estos refugios del ciberespacio (y demos gracias a que existen. Esto llega a ocurrir hace unos años y los festivales de cine se hubieran evaporado, sin posibilidad de alternativa) pueden verse como una solución temporal para salvar este terrible año y esperar que la pandemia nos traiga tiempos mejores. Pero abre puertas insospechadas, y debates interesantes ¿Puede llamarse “de Cádiz” un festival que está en la red de redes? ¿Aumenta su público potencial pero a cambio se desnaturaliza su territorialidad? ¿Le ocurrirá a los festivales como a las empresas deslocalizadas? Estas tienen el registro legal en alguna ciudad concreta pero su personal puede estar distribuido por todo el planeta, en teletrabajo y centrando sus esfuerzos en una plataforma digital. Con lo que están en todos sitios y en ninguno a la vez.

Puede que la ambición de aumentar públicos a niveles exponenciales nos deslumbre, pero no olvidemos el carácter de punto de encuentro que tiene todo festival, en especial en ciudades pequeñas como Cádiz. Su carácter de fiesta, de traer personas y programaciones novedosas, de poder conectar al público con los creadores, la dinamización cultural que eso supone, incluso el valor económico de la contratación de proveedores, hoteles, restaurantes, etc, se perdería en un festival digital. Pero no se pueden obviar las puertas que se abren con estas fórmulas novedosas. Parece inevitable llegar a un consenso entre la realidad y la virtualidad, pues esta va a crecer en los próximos años a niveles que ahora solo podemos intuir, y no podrá evitarse. Todos los festivales que en este triste 2020 hemos optado por el digital tendremos que analizar muy bien los datos, las estadísticas, las ventajas y los inconvenientes para afrontar lo que venga en las mejores condiciones y no perder nuestras características. Pero quien sabe. La situación puede que escriba recto con renglones torcidos, y puede ser un revulsivo para los eventos del audiovisual, que en los últimos tiempos estaban en procesos de reflexión precisamente en parte por el auge de las nuevas tecnologías. El futuro, digital o presencial, está por escribirse.