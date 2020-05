El día del trabajo...autónomo

Hoy primero de mayo, UPTA Andalucía se suma a la celebración del Día del Trabajo porque los autónomos y autónomas también somos trabajadores y tenemos que reivindicar nuestros derechos como los que más. Emprendedores o empresarios son algunos de los términos con los que nos definen en muchas ocasiones, pero, y aunque muchos y muchas de nosotros los son, esta entidad siempre ha defendido al colectivo desde una perspectiva más social entendiendo que aún siendo autoempleados, no dejamos de ser trabajadores y trabajadoras.

Sin embargo, en muchas ocasiones no se nos da ese tratamiento y nuestros derechos como tales no están equiparados a los trabajadores y trabajadoras del Régimen General; y eso es lo que queremos reivindicar este día: que esta confluencia es necesaria. Y no sólo lo decimos nosotros; la propia Unión Europea así lo ha recomendado en varias ocasiones instando a los Estados Miembros a hacer aplicable la protección social del trabajo por cuenta ajena al trabajo por cuenta propia. Sin una buena protección social, no tendremos trabajo autónomo de calidad.

Esto se ha puesto tristemente de manifiesto de forma flagrante durante esta crisis sanitaria que nos ha obligado a cesar o reducir de forma significativa el desarrollo de nuestras actividades y que si hubiera ocurrido en otro tiempo nos hubiera dejado en la más absoluta desprotección. Gracias al diálogo social con las organizaciones de autónomos desde 2019 hemos dado un paso en la mejora de nuestra protección al incluirse todas las coberturas de cotización obligatorias, lo cual ha permitido establecer una prestación extraordinaria por cese de actividad durante el Estado de Alarma.

Pero tenemos que seguir trabajando en esta línea y conseguir que se aplique la progresividad en nuestras cotizaciones y contribuir según nuestros ingresos reales, porque además de justicia social, estaremos más y mejor protegidos.

Por eso, este primero de mayo pido un trabajo autónomo digno y de calidad. Conquistaremos el futuro.