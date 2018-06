El juicio contra Juana Rivas, suspendido hasta julio tras la renuncia de su abogado ante el juez

El futuro de Juana Rivas ha vuelto a dar otro giro. La madre de Maracena (Granada) que fue protagonista el verano pasado por no querer entregar a sus hijos a su padre y expareja condenado por malos tratos en 2009, Francesco Arcuri, ha vuelto a protagonizar otra situación judicial inesperada. Uno de sus letrados, Juan de Dios Ramírez, ha decidido abandonar este jueves la causa justo en el momento en el que se estaba produciendo la vista previa al juicio por la sustracción de los hijos de Juana entre julio y agosto del año pasado. La sesión, en la que la Fiscalía solicita cinco años de cárcel contra Juana Rivas y seis de inhabillitación para ejercer la patria potestad por dos delitos de sustracción de menores, ha quedado suspendida hasta el próximo 18 de julio.

El abogado ha sostenido ante el Juzgado de lo Penal 1 de Granada que no estaba capacitado para ejercer la defensa de Rivas porque era otro de los abogados de la madre quien debía hacerlo. Por esa razón, Ramírez ha solicitado la suspensión del juicio hasta que el otro letrado, José Estanislao López, de baja por enfermedad, pudiese asistir al mismo. Según el abogado, él no ha podido prepararse la defensa de Rivas "por falta de tiempo", recordando que el pasado lunes presentó un escrito alertando de la situación de Estanislao López que le impedía asistir a la cita judicial. Además, según Ramírez, la baja del letrado que se habría preparado la defensa con Juana se podría prolongar hasta septiembre.

"No es una estrategia"

Minutos antes de marcharse de la sala, Juan de Dios Ramírez ha expuesto sus razones para que se suspendiera el juicio, alegando que "no es una estrategia" y que, a su modo de ver, "estaba apartado del procedimiento", motivo por el cual Juana Rivas no iba a tener "derecho a una defensa justa" si era él quien la defendía en el juzgado.

La Fiscalía ha unido su criterio con el de la acusación particular de Francesco Arcuri para no creer la versión del abogado. Asumiendo que es cierto que el otro letrado, Estanislao López, está de baja, han recordado también que esa baja lleva prolongándose desde enero y que desde marzo se sabía la fecha del juicio que debía tener lugar este 14 de junio. Es más, según defienden ambas partes, Juan de Dios Ramírez está capacitado para ejercer su labor de defender a Rivas porque "es quien firma el escrito de defensa".

A pesar de eso, Fiscalía y acusación particular han ofrecido la suspensión del juicio pero solicitando que se produjera en un plazo que no excediese los quince días para que Ramírez pudiera preparar junto con Juana Rivas la defensa. El juez, sin embargo, no ha apreciado que fuese necesario suspender el juicio por entender que, como opinan Fiscalía y acusación, Ramírez sí está preparado para ejercer su labor como letrado de la madre de Maracena. Por ello, ha instado a que el juicio tuviese lugar.

En ese momento, Juan de Dios Ramírez ha decidido hacer caso omiso al juez que instruye la causa y se ha negado a participar en el juicio. Aunque el propio juez le ha recordado tres veces que el juicio se iba a celebrar porque así lo había decidido, el letrado se ha negado, se ha levantado de su silla y se ha marchado de la sala dejando a Juana Rivas sola ante el juzgado. Antes de abandonar la sala, ha escuchado cómo el juez le ha llegado a asegurar que "llevo 33 años dictando sentencias y es la primera vez que viene un letrado y me dice que no puede seguir el juicio habiendo redactado el juicio de defensa".

"Solo confío en José Estanislao"

Juana Rivas ha tomado la palabra ante el juez tras la renuncia de su abogado. La madre de Maracena ha reivindicado precisamente su papel como progenitora recordando que ella no es abogada y que solo confía en José Estanislao López, el abogado de baja por enfermedad. Ante eso, el juez ha indicado que tiene tres días para decidir quién la defenderá el 18 de julio y que, si no presenta a ningún abogado, se le asignará uno de oficio. "Esto es muy serio", ha llegado a decirle el magistrado a Rivas para advertirle que un nuevo revés judicial en la sesión podría suponer que acabara en la cárcel.

A la salida del juzgado y ante los medios, Rivas ha vuelto a defender su inocencia. "Se va a demostrar muy pronto", ha recalcado. Ante la prensa, la madre de Maracena ha agradecido su trabajo a Juan de Dios Ramírez y que haya abandonado el juicio "porque yo se lo he pedido" ya que solo confía en José Estanislao para que lleve a cabo su defensa. Junto a Rivas ha comparecido también Paqui Granados, la asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena que llegó a estar imputada por su supuesta colaboración con Juana Rivas durante el mes que estuvo en paradero desconocido junto con sus hijos. Granados ha explicado que lo que ha sucedido ha sido normal porque llevaban tiempo advirtiendo de que el letrado no estaba en condiciones de presentarse ante el juez.

"Solo confío en José Estanislao", ha repetido en varias ocasiones Rivas ante los medios, llegando incluso a subrayar que le hará venir "en ambulancia" el próximo 18 de julio si no está en condiciones para hacerlo por sus propios medios. No será, por lo tanto, hasta esa fecha cuando el futuro judicial de Juana Rivas empiece a aclararse definitivamente. Un futuro que podría complicarse para su letrado, Juan de Dios Ramírez, que tras abandonar el juicio en contra de la decisión del juez, podría exponerse a un largo periodo de inhabilitación.