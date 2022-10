Bomberos de Granada reclaman que el retén de Sierra Nevada se cubra con el servicio provincial

A pocas semanas para que comience la temporada de esquí en Sierra Nevada, si la sequía no impide que nieve antes de diciembre, el retén de bomberos de la montaña granadina sigue dando noticias. Mientras se renuevan las instalaciones que deben albergarlo y se pone en duda si estarán a tiempo para el inicio de la campaña invernal, los profesionales que ocuparán el servicio están en el centro de la polémica. Lo están porque los bomberos provinciales ser ellos los que se encarguen del retén y no los del Ayuntamiento de Granada porque así está estipulado en la Diputación provincial. Desde esta institución se limitan a recordar que la organización del trabajo es su competencia.

Para entender la polémica hay que partir del hecho de que los municipios de la provincia que tienen más de 20.000 habitantes han de tener su propio servicio de bomberos con personal contratado por los ayuntamientos, pero aquellos que no alcanzan ese número de vecinos, tienen profesionales contra las llamas gracias a la Diputación de Granada a través de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios (APEI). Como Monachil, la localidad a la que pertenece la estación de esquí de Sierra Nevada, no llega a los 20.000 habitantes, la gestión del retén debería corresponder a los bomberos de la APEI, tal y como ellos denuncian.

El retén de Sierra Nevada es una reivindicación histórica de políticos, ciudadanos y empresarios relacionados con la estación de esquí granadina. El cuerpo de bomberos más próximo está a casi una hora de distancia por carretera si las condiciones climáticas son propicias, lo que hace que en caso de emergencias graves las posibilidades de atajarlas rápidamente sean inviables, salvo por la actuación de los propios vecinos que viven habitualmente en Pradollano, el núcleo urbano sobre el que se asienta la estación. Por eso, y tras varios incendios en los últimos años, finalmente habrá retén en Sierra Nevada.

El coste total del servicio, de alrededor de 500.000 euros, lo asume íntegramente la Diputación de Granada tras no conseguir llegar a ningún acuerdo con la Junta de Andalucía que es la que explota comercialmente la montaña granadina a través de la empresa pública Cetursa. Lo que ocurre es que en este coste no se incluye la creación de nuevas plazas de bomberos, sino hacer uso de los que ya están contratados por el Ayuntamiento de Granada. Algo que para los profesionales de la APEI es una forma de considerarlos trabajadores “de segunda”. Por eso, este jueves se han movilizado ante la sede de la Diputación de Granada y no descartan hacer más acciones que les den visibilidad.

Problemas derivados

Porque los problemas de los bomberos de la APEI no se limitan a reclamar lo que entienden que les corresponde que es hacerse cargo del retén de Sierra Nevada, sino también otros temas que también están relacionados. Benjamín Capilla, representante de la junta de personal de la APEI, asegura que el cuerpo sufre un “déficit importante de personal”. Reconoce que se ha incrementado el número de efectivos en plantilla, pero no es suficiente porque “no está repercutiendo en el mínimo operativo que atienden las emergencias”. Actualmente son tres los bomberos que acuden a cada desastre, pero desde la APEI consideran que deberían ser mínimo cuatro.

Precisamente ese es el número de bomberos que van a trabajar en el retén de Sierra Nevada gracias a los profesionales del parque sur de Granada capital. Algo que no hace más que ahondar en el malestar de los bomberos provinciales que sienten un agravio comparativo en cuanto a su dotación de plantilla. “Si no somos suficientes no podemos atender con eficacia y tampoco podemos cumplir al nivel de prevención de riesgos laborales en materia de seguridad y salud porque el número de efectivos nos impide salvaguardar aquellos problemas que son evitables, pero que nos vemos obligados a asumir”. En cualquier intervención de riesgo medio, como el incendio de una vivienda, aseguran que prestan “un servicio deficitario” por la falta de trabajadores.

Como no son suficientes bomberos, los trabajos que realizan se alargan en el tiempo, lo que les incrementa el cansancio y empeora la capacidad que tienen para atender o trasladar heridos. “Es gravísimo y discriminatorio para la ciudadanía que haya ciudadanos que por su zona más próxima puedan tener más bomberos a su disposición y que aquellos que estén más lejos solo puedan disponer de retenes mínimos”. Además, denuncian que no se les aplican los derechos del personal de la Diputación de Granada. “Llevamos arrastrando esto desde que se creó el servicio de la APEI en 2010 a pesar de que se reconoce en nuestros estatutos. Nos encontramos con una actitud caciquil, arbitraria y autoritaria por parte de quienes ostentan la jefatura de nuestro servicio”. Sienten que sus reivindicaciones se diluyen en el tiempo alargando plazos.

Las pretensiones de los bomberos

Por todas estas cuestiones, que el retén de Sierra Nevada se vaya a adjudicar al personal del Ayuntamiento de Granada es la “puntilla” que ha encendido la mecha de las reclamaciones de los bomberos de la APEI. Quieren dejar de sentirse “ninguneados” y piden a la Diputación que les tenga en cuenta. Creen que sería una buena oportunidad para crear más plazas de bomberos provinciales que pudiesen cubrir el servicio en Sierra Nevada durante el invierno y de paso dotase de más plantilla a la APEI el resto del año.

Al respecto, fuentes de la Diputación de Granada eluden entrar al detalle de las protestas de los profesionales de la APEI, recordando que la competencia en la organización del trabajo es del ente provincial. “Los bomberos de la APEI tienen sus derechos reconocidos pero es la administración la que determina cómo se organiza el trabajo”. Una respuesta que se aleja mucho de las pretensiones de unos trabajadores que piden más recursos y que se les asignen las tareas que consideran que les corresponden.