Combatir el fuego en las horas extra: el nuevo retén de Sierra Nevada desborda a los bomberos de Granada

Sierra Nevada tendrá retén de bomberos este próximo invierno, después de décadas de promesas y hechos que evidenciaban su necesidad. La Diputación de Granada, el Ayuntamiento de Granada y el Ayuntamiento de Monachil han suscrito un acuerdo que hará que la estación tenga estos profesionales durante la campaña de esquí que suele arrancar a finales de noviembre. El problema es que la fórmula escogida no convence del todo a los bomberos que integrarán el retén y tampoco les parece apropiado a quienes deberían ser los encargados del mismo. La fórmula es que los profesionales que trabajen en este retén lo hagan a través de horas extraordinarias. Desde Diputación reconocen que será un servicio “voluntario”, pero que no se saldrá de la norma.

Sierra Nevada tendrá retén de bomberos a partir de la próxima temporada invernal

Para entender la complejidad del tema, hay que tener en cuenta varios aspectos. El primero es que el servicio contra el fuego que habrá en Sierra Nevada lo sufragará la Diputación de Granada, pero los trabajadores saldrán de los parques de bomberos que hay en Granada capital y que pertenecen al Ayuntamiento. La inversión rondará los 450.000 euros y el dispositivo contará con cuatro trabajadores y dos vehículos que darán cobertura a la estación de esquí granadina en periodo invernal. Sin embargo, para los profesionales llama la atención que los bomberos que trabajarán en Sierra Nevada vayan a ser los del cuerpo municipal granadino y no los que tienen encomendada esa función que son los de la Agencia Provincial de Extinción de Incendios (APEI), dependiente de la Diputación.

Como el municipio en el que se asienta la estación de esquí es Monachil y este cuenta con menos de 20.000 habitantes, el servicio contra el fuego debe correr a cargo de la APEI, ya que es el organismo que dota de estos profesionales a los municipios más pequeños de la provincia de Granada. Pero en este caso los bomberos no serán los de esta agencia provincial, sino los de la capital y tampoco será una plantilla fija, sino personal que hará horas extra, también llamadas guardias extraordinarias. Una cuestión que molesta a los profesionales de la APEI que creen que esta fórmula acaba por desbordar a unos bomberos como los de Granada capital que ya sufren una falta evidente de plantilla, acumulando horas extraordinarias de trabajo, y de paso se pierde la oportunidad de dotar de más personal a la agencia provincial contra los incendios.

Un asunto de competencias

A través de un comunicado, la junta de personal de la APEI se alegra de que por fin se ponga en marcha un retén que se ha solicitado en multitud de ocasiones, pero censuran el modo en que estará en funcionamiento. “El parque de bomberos de Sierra Nevada viene a cubrir una necesidad ordinaria, necesaria y obligatoria. Cubrirla por medio de horas extraordinarias supone una nefasta gestión del dinero público además de contradecir la norma básica que la administración está obligada a cumplir de no fomentar las horas extraordinarias”. Recuerdan que la APEI se creó precisamente para cubrir municipios de menos de 20.000 habitantes, como ocurre con Monachil, por lo que la Diputación tiene “competencia directa” en la prestación del servicio en Sierra Nevada, aunque los bomberos que acuden son los de los parques de Granada capital por cercanía.

Los indignados denuncian también que desde la institución provincial se les suele decir que “no hay dinero” para mejorar el servicio de la APEI, pero que ahora sí hay para hacer una inversión para el retén. “Y resulta que los bomberos de Diputación padecen un grave problema estructural de personal desde su creación en 2009 que, con la apertura de un parque nuevo, empezaría a solucionarse a través de la incorporación de nuevo personal para cubrirlo, y Sierra Nevada es dicha oportunidad. Oportunidad que Diputación prefiere desaprovechar, enquistado los problemas de seguridad y operatividad que padecen sus trabajadores y los ciudadanos a los que asisten. Además, Diputación de Granada dispone en la actualidad de una bolsa de interinos formados esperando su oportunidad para trabajar”. Hechos por los que a la junta personal de la APEI le parece “indecente” que se utilice el dinero público “para pagar horas extras” y se destine a otra administración, en este caso el Ayuntamiento de Granada.

Por otro lado, censuran que el dispositivo que se vaya a poner en marcha en Sierra Nevada vaya a ser solo de cuatro profesionales por dos cuestiones. Por un lado, “supone una enorme incoherencia” porque la Diputación dota a sus propios parques de solo tres efectivos. “Como bomberos de Diputación llevamos mucho tiempo pidiendo un mínimo operativo de cinco efectivos en cada parque. De hecho, siempre hemos tenido como referentes a los bomberos de la capital que asisten a incendios de vivienda con doce”. Consideran que es un “error profesional” y de “seguridad” que la dotación sea tan “insuficiente” para la estación de esquí. Una cuestión en la que están de acuerdo los bomberos de Granada capital. Ernesto Moreno, uno de sus representantes, considera que la lucha de la APEI debe ser “el aumento de la dotación de personal” y que, si consideran que tienen que hacerse con el control de Sierra Nevada, que lo hagan ya que ellos son “funcionarios del Ayuntamiento y no de la Diputación”.

Dentro de la norma

Desde la institución provincial niegan que no se estén haciendo esfuerzos por ampliar la APEI. “Hay un compromiso de mejorar el servicio aumentando la plantilla con diez nuevos efectivos, de los que cuatro se están tramitando ya”. Al respecto, desde la junta de personal confirman esos números, pero recuerda que se trata de personal de plantilla y no tiene “impacto” en los bomberos que acuden a los servicios. Estas incorporaciones solo ayudarían a no tener que seguir recurriendo a horas extras también en el servicio provincial, pero no para aumentar la dotación de tres efectivos por incendio. En todo caso, desde Diputación insisten en que se está mejorando la APEI y que en el retén de Sierra Nevada no hay cambio de norma. Es un servicio presta para Monachil la propia APEI, pero a través de los parques de Granada, “como en toda el área metropolitana”. A su vez, dicen que “las plantillas no disminuyen, puesto que es un servicio voluntario que realizarán los bomberos que no están de servicio”.

Benjamín Capilla, representante de la APEI, recuerda que lo que ocurre en Sierra Nevada es que Diputación “subcontrata” el servicio de bomberos a Granada capital, pero que su obligación debería ser dotar al parque de su propio personal. “Sospechamos que el hecho de regar ahora con dinero al Ayuntamiento de Granada para horas extras desde el punto de vista legal es bastante dudoso”. A su juicio, es “inmoral” que se haga uso de esta fórmula cuando “se pueden contratar a profesionales” porque “hay dinero”, tal y como queda acreditado con la inversión que propone la Diputación para el retén. Por eso, como ya vienen haciendo desde hace tiempo para mejorar la APEI, no descartan movilizaciones para que quede constancia de su descontento.