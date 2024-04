La concejal que ha roto el pacto con el PP en Maracena para devolverle el gobierno al PSOE denuncia amenazas y acoso

El cambio de gobierno en el Ayuntamiento de Maracena (Granada) ha soliviantado a algunos, todo ello en un municipio marcado por el secuestro exprés de una exconcejal del PSOE hace un año. La salida del PP, meses después de alcanzar la Alcaldía junto a Vox, Quiero Maracena y Maracena Conecta, en beneficio del PSOE, que se hará con el ejecutivo local de la mano de Izquierda Unida y precisamente Maracena Conecta, ha generado una ola de rechazo contra la edil que ha roto el pacto con la derecha. Amabel Adarve, la edil de esta última formación que pasará de gobernar con el PP a hacerlo con el PSOE a través de una moción de censura, denuncia amenazas y acoso desde que se anunció el acuerdo a tres con la izquierda.

La edil, que hasta ahora ha sido la encargada de la concejalía de Deportes, dice sentirse respaldada porque tiene “mucho apoyo de los ciudadanos de Maracena”, pero no oculta que está recibiendo mensajes intimidatorios en redes sociales que señalan incluso a su familia. Por ese motivo, Adarve ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil, a la que ha tenido acceso este medio, para que se investiguen los perfiles que están señalándola por haber sido la pieza fundamental que ha permitido el cambio de gobierno en Maracena.

“Ni Judas fue tan traicionero”, “¿pedir dinero público que pagamos nosotros como sobornos para cambiar el voto es lícito?”, “positiva le va a quedar la cuenta del banco”, “tenemos las bocas muy anchas y las faldas muy cortas” o “señora madre de Amabel, las formas de su hija nos han quedado muy claras a mucha gente en Maracena”, son algunos de los mensajes que se pueden leer en Facebook contra la concejala de Maracena Conecta. Mensajes que Adarve ha decidido denunciar.

El papel de la edil es básico para el cambio de regidor. Dado que el PSOE e Izquierda Unida suman diez concejales –al igual que PP, Vox y Quiero Maracena juntos–, necesitan uno para lograr la mayoría absoluta, por lo que el voto de Amabel Adarve será crucial cuando se celebre el pleno extraordinario para la moción de censura. Una sesión plenaria en la que se pondrá fin a un cuatripartito liderado por el todavía alcalde del PP, Julio Álvarez, que llegó al cargo después de unas elecciones marcadas por el secuestro exprés de la exconcejal del PSOE, Vanessa Romero.

Un año convulso

Romero fue retenida contra su voluntad en febrero de 2023 y el autor de los hechos fue, presuntamente, la pareja de la entonces alcaldesa, Berta Linares (PSOE). Los hechos fueron investigados y permanecieron bajo secreto de sumario durante varias semanas hasta que el juzgado lo levantó apenas tres días antes de las elecciones del 28 de mayo. Cuando las pesquisas se conocieron, en ellas estaban señalados tanto Berta Linares como el exalcalde y primo de la regidora, Noel López, que a su vez entonces era número 3 del PSOE-A de Juan Espadas, lo que llevó a este último a apartarse del cargo.

Para el PSOE aquella decisión judicial no estuvo exenta de polémica porque los socialistas siempre han considerado que levantar el secreto de sumario en aquellas fechas buscaba influir directamente en los comicios locales. Algo que, de acuerdo con esa hipótesis, acabó sucediendo puesto que el PSOE perdió la Alcaldía de Maracena, pese a que la propia Berta Linares dimitió tras pasar por las urnas para intentar facilitar un posible pacto a la izquierda. Un hecho histórico puesto que esta localidad del área metropolitana de Granada ha sido un bastión del PSOE, después de gobernarla de forma ininterrumpida desde 2007, cuando Noel López se hizo con el bastón de mando. Ahora, casi un año después, ni Linares ni López se encuentran encausados.

Un gobierno “insostenible”

Fuentes de la negociación entre PSOE, Izquierda Unida y Maracena Conecta aseguran que las reuniones se han producido de forma discreta y que pocas personas conocían de la existencia de una posible moción de censura. En todo caso, Adarve argumenta que el cambio de PP a PSOE era necesario porque el gobierno estaba siendo “insostenible”. La edil afirma que el Ayuntamiento de Maracena necesita una gestión que permita un “funcionamiento más operativo”.

En declaraciones a este medio, Adarve agradece el respaldo mayoritario de la ciudadanía, pero manda un mensaje a quienes la acosan: “Obviamente, aquellos que no están a favor, no están contentos y me llaman chaquetera, pero mi partido no es ni PP, ni Vox, ni PSOE, ni IU, ni QM, mi partido es Maracena Conecta y como tal he hecho uso de una herramienta totalmente legal llamada moción de censura”.