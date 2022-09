Indignación entre estudiantes de la Universidad de Granada por la charla de Olona prevista para este jueves

Macarena Olona volverá a Granada este jueves, aunque de forma fugaz. La exparlamentaria andaluza por Vox tiene previsto participar en una conferencia, en la facultad de Derecho de la Universidad de Granada (UGR), sobre la “inconstitucionalidad de los estados de alarma” decretados por el Gobierno durante la pandemia de la Covid-19. Sin embargo, su presencia ha provocado el rechazo de la Unión Sindical Estudiantil (USE), que se opone a que la cita se pueda dar en la universidad granadina porque consideran que Olona tiene un “discurso fascista”. Fuentes del sindicato prevén realizar un escrache.

Mediante un comunicado difundido en redes sociales, la USE rechaza la presencia de la exlíder de Vox y señala al Foro para la Concordancia Civil como el promotor de la conferencia que dará Macarena Olona. Según la USE, dicho foro está presidido por un exprofesor de la facultad de Derecho que es conocido por firmar manifiestos como uno contra el “adoctrinamiento en Cataluña”. Desde la organización estudiantil lamentan que la institución universitaria abra las puertas de sus instalaciones a “discursos políticos machistas, racistas, homófobos, tránsfobos y fascistas”.

Algo que, dicen, no es la primera vez que ocurre. Con el permiso del decano de la facultad, este foro ha organizado charlas con la presencia de Edmundo Bal, Pío García Escudero y Mariano Rajoy. Para la USE, esto implica que los espacios de la universidad sí pueden cederse a este tipo de actos, mientras desde la propia Universidad de Granada se ponen “dificultades”, aseguran, para que estas organizaciones estudiantiles puedan reunirse o hacer eventos similares en las instalaciones académicas. “Esta situación es inaceptable”.

Según sostienen fuentes de la USE a elDiario.es Andalucía, el evento en el que la líder de extrema derecha Macarena Olona podrá dar una charla debe ser suspendido por la propia UGR. “Denunciamos públicamente la doble vara de medir de una universidad que nos imposibilita expresarnos y que, sin embargo, extiende la alfombra roja para que discursos de la extrema derecha lo hagan. Y, por otro lado, nos manifestamos en contra de la presencia de personalidades como la señora Olona y en contra de sus ideales”.

Respuesta en redes sociales

Si la UGR no pone coto a este tipo de eventos, desde la USE dicen “alto y claro que la universidad no saldrá absuelta y que discursos de extrema derecha no tienen ni tendrán cabida en la UGR porque que no son ideas legítimas”. Creen que con estas conferencias se pretende “blanquear 40 años de dictadura franquista mediante la defensa de una política que va en la línea de favorecer a los más ricos mientras se intenta dividir a los más pobres y es, sencillamente, repugnante. Y esto es aplicable tanto al discurso de Macarena Olona y su partido como a todas las personas que responden (y amenazan) a las publicaciones en redes sociales de la convocatoria”.

Porque, como explican, su oposición a la charla de la alicantina ha tenido respuesta en redes sociales. Macarena Olona ha calificado en Twitter de “amenazas personales” el comunicado y, pensando en su hijo, ha dicho que no dejará que “el totalitarismo venza”. Una publicación que ha generado una cascada de reacciones, casi todas contrarias a la USE, que califican de “fascista” precisamente la postura del sindicato al rechazar “la libertad de expresión de Olona”.

Ni promocionado ni promovido por la UGR

Desde la Universidad de Granada aluden también a la libertad de expresión para la celebración del acto. Fuentes oficiales recalcan que el evento no está promocionado ni promovido por la UGR, sino que se le ha pedido la cesión de un espacio que se ha concedido. Sin embargo, la USE denuncia que la universidad no les cede lugares de reunión a organizaciones como la suya, algo que niegan desde la UGR. “Eso es rotundamente falso”. No obstante, este medio ha tenido acceso a peticiones de aulas por parte de la USE que han sido denegadas, obligándoles a dar charlas o hacer reuniones en pasillos.

Con la polémica servida, desde esta organización estudiantil piden a la comunidad universitaria y a toda la izquierda “social, sindical y política combativa de la ciudad de Granada” que acudan a la puerta de la facultad de Derecho este jueves a las siete y cuarto de la tarde para mostrar la “máxima repulsa” a la presencia de Macarena Olona. La conferencia está previsto que se inicie a las ocho de la tarde.