Un grupo de neonazis agrede y realiza el saludo fascista en la caseta del Sindicato de Estudiantes de la Feria de Málaga

El Sindicato de Estudiantes de Málaga ha presentado una denuncia en un juzgado de la capital por los hechos ocurridos en la madrugada del pasado sábado al domingo en su caseta de la Feria, en la que tres neonazis entraron con la intención de provocar y generar un altercado. Pese a los empujones que recibió el personal encargado de la seguridad de las instalaciones, y a la actitud provocativa que incluyó la realización del saludo fascista, no se produjeron altercados, aunque los neonazis no abandonaron la caseta hasta que les obligó a ello la Policía Nacional.

Los hechos, tal y como apunta el secretario general del Sindicato de Estudiantes en Málaga, Juan Díaz, tuvieron lugar sobre las 4 de la madrugada, cuando tres conocidos neonazis se plantaron en la barra de la caseta y se negaron a irse, manteniendo en todo momento una “actitud provocativa para intentar provocar un altercado”. “Son viejos conocidos de bandas fascistas de Málaga que ya venían de liarla en la caseta del Partido Comunista, el Rincón Cubano, es algo que hacen de manera habitual para generar confrontación e intentar romper el ambiente”.

El incidente no pasó a mayores gracias a la “total firmeza” del personal de seguridad, que aisló a los neonazis y “no cayó en sus provocaciones”, que incluyeron su negativa a irse, empujones y la realización del saludo fascista. “La gente acabó gritándoles no al fascismo para que se fueran”, lo que no hicieron hasta que aparecieron agentes de la Policía Nacional que, lamenta Díaz, tuvieron una actitud demasiado “amable” con los provocadores, entre los que estaba una persona que tiene una orden de alejamiento de un secretario general del sindicato anterior al que en grupo le dio una “paliza salvaje”.

“En nuestra caseta es bienvenida cualquier persona, y se ha convertido en refugio para inmigrantes y para personas del colectivo Lgtbi”, señala Díaz, que resalta el ambiente “contra el machismo y el racismo” que la caracteriza. Incidentes como el de este fin de semana, lamenta, no es la primera vez que ocurren “suelen venir a reventar, agredir y lanzar botellas”. En este sentido, ha criticado la “impunidad de las bandas fascistas”, que “saben que no les va a pasar nada” ante la “permisividad” de la Policía Nacional y el Ayuntamiento malagueño, que “ha patrocinado eventos deportivos organizados por uno de los tres que vinieron a provocar”.