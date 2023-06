El Tribunal Superior de Andalucía rechaza imputar al número 3 del PSOE-A por el secuestro de Maracena

Noel López, ex número 3 del PSOE andaluz, se queda fuera de la causa del secuestro de una concejal socialista ocurrido en Maracena (Granada) el pasado 21 de febrero. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha decidido no abrir diligencias contra el político al entender que aún se tiene que llevar a cabo una investigación más exhaustiva en el Juzgado de Instrucción 5 de Granada que inició la causa. Una actuación del TSJA que desautoriza al juez instructor y que, de paso, hace que el PSOE se plantee emprender acciones legales ya que puso bajo sospecho a López justo antes de las elecciones municipales.

El recorrido procesal de este asunto es algo complejo. El pasado 25 de mayo, el magistrado Josep Sola levantó el secreto de sumario que pesaba sobre la investigación por el secuestro de la concejal Vanessa Romero ocurrido en febrero. En el auto se señalaba directamente a Noel López, entonces número 3 del PSOE de Andalucía, como uno de los inductores del delito de retención ilegal, y se involucraba también a la alcaldesa de Maracena, Berta Linares, y a su concejal de Urbanismo, Nono García Leyva. Sin embargo, dada la condición de aforado de López, el juez consideró que la investigación debía continuar en el TSJA para “no dividir la causa”.

Si bien en un primer momento el Alto Tribunal andaluz aceptó abrir una pieza especial por el asunto, este jueves ha optado por archivarla y devolver la investigación al tribunal de origen. Lo hace al entender que no se han practicado las diligencias necesarias para determinar si se han producido o no hechos delictivos por parte de los tres políticos señalados. Entiende que faltan pesquisas “imprescindibles e indispensables” como contrastar las versiones del secuestrador y de su víctima. Algo que ocurre después de que la Fiscalía desvinculase también a López de la causa al entender que debía ser el Juzgado de Instrucción 5 el que avanzase en el asunto y tomara declaración tanto a Berta Linares como a Nono García y no así a Noel, ya que este es aforado.

Lo que ocurre es que el juez instructor, tras una alegación presentada por los políticos señalados, acordó esta misma semana sacarles de las diligencias al entender que no pueden ser actores en un tema que ya se había derivado al TSJA. Pero como ahora el Alto Tribunal andaluz le ha devuelto la investigación, el futuro procesal de Berta Linares y Nono García Leyva sigue en el aire. Dicho de otro modo, el caso está lejos de resolverse y ahora deberán practicarse nuevas pesquisas, pero Noel López deja de estar, de momento, investigado.

Fechas importantes

En todo caso, las fechas en las que se han ido sucediendo los acontecimientos son claves en el asunto. El levantamiento del secreto de sumario se produjo apenas tres días antes de las elecciones municipales. Los socialistas pasaron el 28 de mayo de ostentar mayoría absoluta en Maracena a verse fuera de la alcaldía merced a un pacto en el que Partido Popular, Vox y otras dos formaciones, echarán a la izquierda del gobierno local 16 años después. Un hecho que la propia Berta Linares trató de evitar dimitiendo apenas unas horas antes, pero ya era tarde.

De ahí que el PSOE no descarte iniciar acciones legales contra el juez que instruye la causa al entender que su actuación ha podido buscar influir en los comicios. Un pensamiento que va en la línea de lo declarado por la propia Berta Linares e incluso por el presidente del TSJA, Lorenzo del Río. Para el dirigente, el hecho de haber levantado el secreto de sumario apenas tres días antes de las elecciones del 28 de mayo fue una decisión “desafortunada”.

Un secuestro exprés

Cabe recordar que en este caso se investiga el secuestro exprés de la concejal del PSOE, Vanessa Romero, por parte de la entonces pareja de la alcaldesa, Pedro Gómez. Este declaró que retuvo de forma ilegal a la edil porque quería aliviar la carga que estaba sufriendo la que entonces era su pareja, la regidora Berta Linares, también del PSOE. Gómez aseguró ante el juez que lo hizo motivado por Noel López y Nono García Leyva para que le diese “un susto” puesto que Vanessa Romero presuntamente tenía en su poder documentos comprometidos sobre diferentes expedientes urbanísticos de Maracena.

Por dicho secuestro, Pedro Gómez permanece en prisión provisional y la concejal está en un proceso de recuperación de las secuelas psicológicas que le dejó lo sucedido. Por otro lado, Noel López y Berta Linares han defendido en todo momento su inocencia y el TSJA en parte les da la razón cuando sostiene que no hay pesquisas suficientes para investigarles, motivo por el que pide la juez instructor que amplíe las diligencias para aclarar lo sucedido. Algo que no descarta que, en el futuro, Noel López pueda ser imputado si el Alto Tribunal se hace con la investigación definitivamente.