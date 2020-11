Las UCI de Granada superan el 100% de ocupación por Covid-19 en una jornada negra para la provincia

Granada continúa moviéndose por el alambre en esta segunda ola del Covid-19. Con la peligrosidad con la que Philippe Petit cruzó caminando sobre cables las Torres Gemelas, la provincia, y sobre todo la capital, se asoman al vacío por culpa de los contagios que no dejan de provocar decenas de ingresos hospitalarios, ocupando las UCI con cifras récord y sumando muertes como nunca en la primera ola de la pandemia. Los datos siguen siendo tan malos que la provincia vive sus días más negros lamentando 920 positivos y sobre todo, 27 fallecimientos en las últimas 24 horas.

El incremento de pacientes de Covid-19 desborda los hospitales granadinos

Saber más

Los dos principales hospitales de Granada capital tienen sus camas de UCI tan colapsadas que ya se han derivado pacientes críticos a otras plantas de dichos centros. Mientras que prácticamente todas las demás están ya ocupadas por pacientes menos graves de Covid-19. Según los datos que facilitan los sanitarios desde el Hospital Virgen de las Nieves y desde el de San Cecilio en el Parque Tecnológico de la Salud (PTS), el primero de los dos tiene ya un 150% de ocupación de sus camas UCI solo con pacientes afectados por Covid-19. El segundo, no está mucho mejor, habiendo sobrepasado ya el 100% y teniendo que abrir otros espacios del edificio destinados para otras funciones en condiciones normales.

De miércoles a jueves, han fallecido 9 personas en el Hospital San Cecilio del PTS y en el Virgen de las Nieves se han lamentado 15 defunciones. Un total de 24 óbitos en forma de números que esconden dramas personales en cada uno de los casos y que hacen que la cifra total suponga el mayor número de fallecidos en un solo día en toda la pandemia en Granada con 27 muertes en total, si se suman todos los hospitales de la provincia. Por lo que la situación, lejos de mejorar, sigue empeorando.

Las cifras de contagios diarios siguen oscilando y aunque ya se acumulan varios días consecutivos por debajo de los 1.000 casos positivos, Granada sigue registrando cifras cercanas a ese número. Algo que ocurre justo cuando la provincia es la primera de Andalucía que tiene decretado el cierre total que hace que solo puedan abrir los comercios esenciales y que los ciudadanos solo puedan salir a pasear, a hacer deporte al aire libre o a comprar productos de primera necesidad.

Hospitales al límite

A día de hoy, entre los dos grandes hospitales granadinos se superan los 100 pacientes ingresados en las UCI. Algo que obliga a la gerencia de ambos centros a tener que adaptar lugares que nunca se habrían pensado como óptimos para acoger a personas enfermas. El Hospital Virgen de las Nieves, el que más preocupa de los dos, "ha incrementado el número de puestos de UCI con 20 más instalados en la 6ª planta del Hospital General, con lo que ya son 87 puestos en total, y se está comenzando a ocupar espacios del área de reanimación quirúrgica, 8 boxes, para pacientes Covid críticos, con lo que este hospital granadino dispone de 95 puestos para atender a pacientes en estado grave por coronavirus", según fuentes de la Delegación de Salud.

La gravedad de la situación es tal que este hospital granadino ya lleva días preparando la capilla para poder atender a 14 pacientes críticos si fuese necesario. Una noticia que los sanitarios acogen con preocupación ante la falta de efectivos con los que cuentan. Como recuerdan, "sirve de poco que se amplíen las camas si no hay profesionales que puedan atenderlas, ni tenemos los medios suficientes". Algunos sanitarios argumentan estar "cansados de esta situación y muy mosqueados con la gestión que se ha llevado a cabo". Además, en este mismo centro hospitalario se trata de contener un brote que afecta a más de 50 profesionales y a un total de 74 personas y que ha obligado a cerrar la planta de Neurología. Un brote del que la Consejería de Salud aún no ha informado, pese a que se oficializó el pasado sábado.

Según la información a la que ha podido tener acceso eldiario.es Andalucía, actualmente hay más de 600 profesionales que están de baja por Covid-19 entre los dos hospitales de Granada capital, aproximadamente el 10% de la plantilla total, que ya estaba mermada como venían denunciando médicos y enfermeros desde hace tiempo. Además, con la llegada del invierno, los episodios de gripe común suelen colapsar las urgencias, por lo que se suele contratar personal extra que este año no parece que vaya a ser posible. Según fuentes sanitarias: "No hay personas en las bolsas de trabajo y a quienes se les llama no les interesa trabajar por unas condiciones malas y contratos de un mes".