El incremento de pacientes de Covid-19 desborda los hospitales granadinos

Si la situación del Covid-19 es mala en España, en Granada parece peor. Las cifras de contagios no dejan de ser alarmantes y se siguen situando por encima de los 1.000 cada 24 horas. Un hecho que ha disparado la tasa de incidencia por cada 100.000 habitantes por encima de 1.000 positivos cada 14 días en toda la provincia y ha provocado decenas de fallecidos en las últimas semanas. Esto ha obligado a la Junta de Andalucía a confinar perimetralmente Granada y todos sus municipios. Pero más allá de la preocupación por los números, la realidad se abre paso en los hospitales granadinos con un colapso de pacientes de coronavirus que está provocando escenas impensables hace solo un mes.

La segunda ola ya ha llevado al límite a los centros hospitalarios de Granada y el Hospital Virgen de las Nieves, de la capital, es el que está viviendo los peores días. Sus profesionales no dejan de advertir de que están saturados y las urgencias se llenan con pacientes de Covid-19 todos los días. El nivel de saturación es tal, que las personas que esperan a ser atendidas no pueden guardar la distancia de seguridad y los pasillos se llenan de pacientes en camas y sillas de ruedas, según informan fuentes del personal sanitario.

Aunque la Consejería de Salud mantiene la orden de que no se suspendan ni las cirugías oncológicas ni aquellas que sean urgentes, la realidad es que el día a día de los hospitales locales ha cambiado por completo. Como en primavera, advierten los sanitarios, las plantas de los principales centros hospitalarios se están convirtiendo en zonas covid y hasta el viejo Hospital Clínico San Cecilio, hoy rebautizado como Doctor Olóriz, ha reabierto y está recibiendo pacientes menos graves de diferentes puntos de la provincia, por la incapacidad de encontrarles hueco en los otros dos hospitales con los que cuenta Granada capital.

Falta de personal

Si bien la sanidad granadina ha ganado un nuevo centro hospitalario en plena pandemia, la realidad es que falta personal para poder atender a todos los pacientes que ingresan y que se cuentan por decenas desde hace semanas. Los sanitarios admiten que la saturación viene en gran medida porque no hay plantilla suficiente en ninguna especialidad. "Tenemos a psicólogos que están atendiendo a pacientes de covid", explica Sergio, médico del Hospital Clínico del Parque Tecnológico de la Salud.

Desde los sindicatos censuran que no se hayan dado soluciones antes a todos los problemas que lleva arrastrando la sanidad pública "desde siempre", sostiene Matilde Núñez, responsable de Sanidad en CSIF Granada. Según la sindicalista, "las bolsas de empleo están vacías y están teniendo que abrir convocatorias extraordinarias, porque hay sanitarios que se están yendo de Andalucía porque no se les incentiva". Núñez denuncia la dejadez de la Consejería de Sanidad a la hora de mejorar las condiciones laborales de todo el personal sanitario que además de estar saturado, no cuenta con buenos contratos.

En Comisiones Obreras (CCOO), su delegada en Granada, Inmaculada Giménez, sostiene que el "Servicio Andaluz de Salud no está funcionando". Ella, que trabaja en el Hospital Virgen de las Nieves, es testigo a diario de cómo sus compañeros están desbordados atendiendo a todas las personas que ingresan. "La situación es dramática", reconoce. Destacando el esfuerzo que hace la gerencia y el personal directivo de su hospital, la representante de CCOO cree que el problema de fondo es que la Consejería no ha hecho una "buena planificación".

"Todo se hace sobre la marcha y se mueve a profesionales de unos sitios a otros sin criterio", denuncia Giménez. Un hecho que se agrava porque ante la falta de personal, los médicos residentes –quienes acaban de terminar la carrera- están teniendo que hacer guardias muy largas y están atendiendo situaciones para los que aún no tienen bagaje suficiente. Uno de ellos, del propio Hospital Virgen de las Nieves, que no quiere dar su nombre por temor a represalias, califica lo que se está viviendo en el hospital de "infernal".

Mella psicológica

Pero no solo los médicos están teniendo que dar más de lo que pueden, sino que los enfermeros de los dos principales hospitales granadinos están también "muy agotados y preocupados por contagiarnos y contagiar a nuestra familia y lo peor está por venir", explica Fayna Gómez, delegada del sindicato SATSE en Granada. Uno de sus compañeros, Jesús Arco, que suele trabajar en las urgencias del Virgen de las Nieves, incide en el trauma psicológico que esta situación está provocando en todos ellos.

"Yo porque llevo 4 años en UCI, pero al que llegue nuevo y se le empiece a morir la gente a chorros, a amortajar todos los días a alguien, le pasará factura", relata el enfermero. Jesús se sincera diciendo que "la gente está cada vez con menos fuerzas y más quemada". Y aunque desde Salud se anuncia que se están duplicando los servicios en las UCI, el enfermero sostiene que "los médicos intensivistas están tirándose de los pelos" y el personal nuevo de enfermería que se va incorporando "necesita un mes de adaptación para funcionar como debe".

El estrés diario aumenta cuando se conocen los nuevos datos de contagios. Según argumenta Sergio, médico del Hospital del PTS, "algunos de los nuevos positivos de esta semana acabarán hospitalizados la semana que viene". Una cuestión que eleva el agotamiento de los profesionales, que al menos sí se sienten "más preparados que en la primera ola, porque ahora sabemos mejor cómo tratar el covid", añade Sergio.

Por su parte, fuentes de la Consejería de Salud explican a este diario que, pese a las protestas de los profesionales, y que es cierto que "hay mucha afluencia" esta es "como en todos los hospitales". Argumentan que “se está valorando la situación constantemente y adoptando medidas como refuerzo de profesionales, apertura de nuevos espacios para tratamiento...". Además, "se está contratando al personal de refuerzo, principalmente enfermería, como cada año por estas fechas".